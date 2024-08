Tom Cruise festejou em grande a vitória da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos em Paris, isto porque levaram a medalha de ouro para casa.

O ator, de 62 anos, não conseguiu conter o entusiasmo e a sua reação efusiva rapidamente ficou em destaque na imprensa internacional.

Nas bancadas, Tom Cruise tirou fotos com os fãs, deu autógrafos, aplaudiu a equipa e no final levantou os braços com grande animação ao reagir à vitória do seu país. Veja nas imagens da galeria.

De recordar que especula-se que o ator faça uma grande exibição no final dos Jogos Olímpicos.

