Tom Cruise estará a planear uma (grande) exibição para a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos em Paris, marcada para o dia 11 de agosto.

De acordo com o TMZ, o ator irá fazer fazer rappel desde o topo do Stade de France até ao relvado com a bandeira olímpica na mão. A ser verdade, esta será uma acrobacia digna da sua saga de sucesso 'Missão Impossível'.

De referir ainda que esta exibição, se vier mesmo a acontecer, será para fazer a ponte entre os Jogos Olímpicos de Paris com a próxima edição do evento que vai decorrer em Los Angeles, em 2028.

