Rita Pereira deu nas vistas com um arrojado e sensual look que escolheu para um evento. Nas redes sociais, a atriz, de 40 anos, partilhou com os seguidores imagens do visual que não passou despercebido.

Trata-se de um vestido branco justo ao corpo, cujo grande ponto de destaque foi o profundo decote.

Veja a indumentária que mereceu os mais diversos elogios dos admiradores da artista na galeria.

Leia Também: Espreite o closet de Rita Pereira. Atriz faz sugestão de visuais