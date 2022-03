Rita Pereira fez um vídeo - reels - onde partilhou com os seguidores do Instagram uma série de visuais novos que passaram a fazer parte do seu roupeiro.

A atriz, de 40 anos, escolheu uma animada música de Ludmilla, 'Socadona', para dançar e desfilar com os looks.

Os elogios a esta 'produção' não se fizeram esperar. Joana Pereira, irmã da artista, comentou: "Dos melhores vídeos para mim! Tenho de ir a esse closet!!!! Ehehe amei! Linda linda linda!".

Ora veja:

