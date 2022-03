Joana Pereira recorreu nas últimas horas à sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seguidores uma mensagem onde faz uma atualização sobre o seu estado de saúde.

Uma semana depois de ter tido alta da unidade de queimados, onde passou vários dias, a irmã de Rita Pereira continua a mostrar-se positiva e otimista em relação à recuperação, mas assume que nem tudo é fácil neste processo.

"O meu objetivo não é passar a mensagem de que isto é tudo muito fácil, porque não é. Tem sido duro aqui em casa encontrar roupa que me sirva, porque tenho o braço com ligaduras, porque me dói imenso o peito, porque temos de nos adequar a não ter aquela medicação tão eficiente do hospital. Têm sido noites duras... Agora, o que eu sinto é que a boa vibe muda as coisas", começa por contar.

"Pensar no dia de hoje, não pensar ai meu Deus vou ter de usar um fato compressor, ai meu Deus vou ser queimada para o resto da vida, tudo isso é que muda a forma como nós vivemos isto", defende, convicta de é o amor que tem à sua volta de amigos, familiares e seguidores que a tem ajudado a ter a energia de que precisa.

Joana Pereira, recorde-se, ficou com diversas queimaduras no corpo na sequência de um acidente com uma lareira.

