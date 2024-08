"E agora serão uns dias de amizade, música, praia, restaurantes e descanso": foi desta forma que Rita Pereira descreveu uma partilha que fez nas redes sociais nas quais surge a aproveitar ao máximo o festival de música Sudoeste, que decorre na Zambujeira do Mar.

Na sua página de Instagram, a artista mostrou o visual que escolheu esta quarta-feira, dia 7 de agosto, merecendo os mais diversos elogios por parte dos admiradores.

Conforme poderá ver na partilha de seguida, Rita destacou-se com um macacão preto de calções, que conjugou com umas botas de cano alto e lenço no pescoço.

De notar que a atriz aguarda a chegada do segundo filho. Esta já é mãe de Lonô, de cinco anos, fruto da relação com Guillaume Lalung.

