Foi para o ar mais uma emissão do 'Cristina ComVida' e no programa desta quarta-feira, dia 21, Cristina Ferreira destacou-se pelo penteado.

A apresentadora surgiu com as habituais ondas no cabelo, mas nas madeixas que contornam o rosto apostou em quatro tranças finas que roubaram atenções.

Uma escolha que evidenciou o lado jovial e primaveril da estrela da TVI. Ora veja.

