O Lake District tem muitos encantos mas há dois locais que não podem (mesmo) ficar de fora do seu roteiro

São muitas as belezas do Lake District, um parque nacional, localizado no noroeste de Inglaterra, no Reino Unido, muito procurado pelos lagos, pelas montanhas de relevo acidentado e pelas associações literárias históricas, que exibe aquela que é uma das paisagens mais bonitas de Inglaterra. Por esta razão, The Lakes, como esta área é designada, foi uma zona privilegiada para famílias abastadas construírem casas familiares com belíssimos jardins que são hoje algumas das grandes atrações desta área.

Um dos jardins que lá visitei e que mais me impactou foi Holker Hall. Esta propriedade de grandes dimensões, nas mãos da família Cavendish desde 1756 até aos dias de hoje, tem cerca de 30 hectares e reúne vários jardins num só. A casa senhorial data do século XVI, com as habituais alterações posteriores nos séculos XVIII e XIX. É, talvez, a que tem o interior mais interessante de todas as que vi, com enormes espaços menos escuros que o costume, graças a belíssimos vitrais e com muito boa pintura para amostra.

Mas, como estas casas me interessam pouco, acho até que é tudo mais do mesmo, fugi logo que pude para os jardins, para uma visita que me encheu as medidas. Devido à sua dimensão, Holker ainda demora umas horas a percorrer se quisermos ver com atenção o espetacular jardim formal junto à casa e deambular pela enorme área de bosque até ao roseiral construído em sunken garden, tão ao gosto dos ingleses. A impecável manutenção de toda a área e o batalhão de jardineiros que dele cuidam só são possíveis porque o lorde e a lady Cavendish, além de fazerem de Holker Hall casa de família, são ambos jardinistas aficionados, como pude constatar.

Por essa mesma razão, estamos perante um jardim muito personalizado e o gosto pelo experimentalismo dos proprietários é evidente e contribui para que Holker Hall seja um jardim em permanente mutação, oferecendo aos visitantes um aspeto diferente em cada visita. Do impacto do jardim formal, com a sua impecável topiária e os seus generosos canteiros de flores, à tranquilidade do bosque, com os seus percursos ensaibrados, ao intimismo do roseiral, oferece-nos o prazer de desfrutarmos das suas vistas desafogadas.