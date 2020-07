Jardins minhotos. A influência medieval que ainda se observa na paisagem verdejante

Os jardins rurais minhotos são, por oposição aos urbanos, mais industriais, o resultado da organização social dos portugueses, do clima, da morfologia e do gosto, com as plantas dos descobrimentos lusos e das ex-colónias. O Minho é uma província do noroeste de Portugal com uma paisagem verdejante e fortemente humanizada, o que a diferencia no contexto português. O jardim português é um jardim com características próprias e individualizado dos seus congéneres europeus.

Essa condição confere-lhe um carácter próprio, resultante da organização social, do clima, do acidentado do território e da cultura dos portugueses. Estas características da identidade do jardim português são naturalmente comuns ao Minho, com uma grande diferenciação no desenvolvimento vegetativo causado pelos fatores edafoclimáticos dos solos de origem granítica e da forte influência marítima. Os jardins de todas as épocas têm um ambiente próprio que os torna inconfundíveis.

É natural que um povo que sempre viveu em condições especiais em relação ao resto da Europa tivesse, nos seus jardins, um cunho próprio e não apenas um papel meramente receptivo em relação à jardinagem. É notória a persistência do espírito medieval, pois o jardim, apesar de ligado à casa, quase nunca atinge a unidade de composição entre estes dois elementos, com o desenvolvimento de axiais bem marcadas, como acontecia com o jardim do renascimento italiano e que culminou no barroco francês. A integração paisagista é, assim, uma realidade. Os diversos compartimentos dos jardins lusos dispõem-se ao sabor das vistas.

Estes espaços, que ainda hoje pode visitar, adaptam-se admiravelmente ao terreno em que foram implementados, mas sem a rigidez e a pureza geométrica que encontrou a sua expressão perfeita no jardim francês do século XVIII. Este século foi um período de grande edificação das quintas de recreio do norte do país e dos seus jardins, de maior ou menor dimensão. Eram seleccionados os melhores sítios para se construírem as casas e os jardins, com a escolha de locais com grandes vistas.

O jardim se abre-se totalmente ou parcialmente sobre a paisagem. Em muitos locais do Minho, aproveitou-se o acidentado do terreno para construir o jardim em terraços, sistema que terá derivado da forma de construção em socalcos dos terrenos de cultura, particularidade que terá facilitado a integração paisagista destes jardins rurais na paisagem natural. Apresentam, assim, um ambiente próprio que os torna inconfundíveis, pelo tipo de elementos e pela forma como se dispõem.

Os jardins rurais do Minho são o resultado da organização social dos portugueses, do clima, da morfologia e do gosto, com a disponibilidade de plantas que os descobrimentos nacionais, e mais tarde as colónias, foram fornecendo. O jardim surge, geralmente formal, no patamar superior e nos patamares seguintes, que poderá, nestes últimos, ser já de laranjal com pequenos canteiros de buxo ou ainda com latadas, tanques e fontes. Estes jardins têm frequentemente uma situação dominante.