3. Parque Natural de Montesinho

Situa-se no alto nordeste transmontano e abrange os concelhos de Bragança e Vinhais. O Parque Natural de Montesinho é caracterizado por ter um dos enquadramentos geológicos mais complexos da Península Ibérica. Destacam-se, por lá, o rio Maçãs e o rio Sabor, entre vários outros. Terra de carvalhos, da violeta-hirta, do gerânio-sanguíneo e do jasmim-dos-montes, também favorece o crescimento de orquídeas.

A toupeira-de-água, o lobo-ibérico, o veado Cervus Elephus, o corço Capreolus Capreolus e o gato-bravo figuram entre os animais mais comuns neste ambiente natural, assim como a lontra Lutra Lutra e o rato-das-lameiras.

4. Parque Natural do Tejo Internacional

O Parque Natural do Tejo Internacional situa-se no vale fronteiriço do rio Tejo, nos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Rodão. Caracteriza-se por estar no chamado Maçiço Antigo, com rochas graníticas e filolianas. Alberga várias espécies protegidas, incluindo a azinheira, o sobreiro, o lentisco, o medronheiro, o zambujeiro, a urze, o espinheiro-preto, o alecrim e o rosmaninho.

Este parque natural alberga 200 espécies de vertebrados e é um dos poucos locais onde se pode observar a cegonha-negra. No que se refere à fauna local, destaca-se ainda a lontra Lutra Lutra, o toirão Mustela Putoris, o abutre-preto e a águia-real, uma ave de rara beleza.

5. Parque Natural da Serra da Estrela

Abrange o Maciço da Estrela e estende-se pelos concelhos de Celorico da Beira, Covilhã, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia. O Parque Natural da Serra da Estrela ocupa uma zona montanhosa, com planaltos e rocha granítica. Em termos de fauna, tem uma grande diversidade de vida animal, com destaque para o búteo, ou águia-de-asa-redonda, a par da toupeira e da coruja-das-torres.

A largartixa-ibérica, a fuinha, a coruja-do-mato, o estorninho-preto, a água-cobreira, o gavião, o açor, o pica-pau, o lobo-ibérico e a toupeira-de-água são outros dos animais selvagens que têm aqui o seu habital, marcado por uma flora com características inéditas, distribuídas por três altitudes. Além de azinhais, há carvalhos, exemplares de pinheiro-bravo, giestas, zimbro e bidoeiro.

6. Parque Natural da Serra de São Mamede

Numa região montanhosa por entre os concelhos de Arronches, Castelo de Vide, Marvão e Portalegre, o Parque Natural da Serra de São Mamede é composto por xistos, granitos e calcários. Esta zona, atravessada pelos rios Xévora e Caia, é habitat natural da águia-de-bonelli, mas também de grifos, do abutre-preto, do chasco-preto, do milhafre-real, da cegonha-preta e de morcegos.

A lontra Lutra Lutra, o lagarto-de-água, o cágado mediterrânico e o sapo-parteiro-ibérico também co-habitam naquelas paisagens verdejantes, onde existem cerca de 800 espécies de árvores e arbustos. Além do sobreiro, há olival, vinha, figueiral, castanheiro, cerejeira, nogueira, aveleira, pinha, eucaliptal e erva-pinheira.

7. Parque Natural da Arrábida

O Parque Natural da Arrábida, uma cadeia montanhosa de 17.000 hectares, dos quais 5.000 são superfície marinha, que atravessa os concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal. Este espaço apresenta centenas de cavidades cársicas com jazidas fósseis e pistas de dinossauros. A flor-dos-rapazinhos, o narciso, o tojo, as orquídeas, o carrasco e o rosmaninho integram a lista de flora que, por lá, mais se destaca.

Em termos de fauna, com alguma sorte, os visitantes podem observar exemplares de morcegos-de-peluche, entre outras variedades deste mamíferos. A raposa Vulpes Vulpes, o corvo-marinho, a gineta, o toirão e a lebre também são muito comuns.

8. Parque Natural do Pico

É o maior parque natural dos Açores, compreendendo 22 áreas protegidas, com 156 quilómetros quadrados. A Montanha do Pico é o ponto mais alto de Portugal e o terceiro maior vulcão do oceano Atlântico. O canário e o tentilhão são as aves que mais se ouvem no Parque Natural do Pico, terra de azevinho, de cedro-do-mato, de rosmaninho, de tomilho-bravo, de milhafres, de estorninhos e de morcegos-dos-açores.