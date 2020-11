5 unidades hoteleiras com programas de confinamento (muito) aliciantes

1. Aqua Village Health Resort & Spa

Localizado em Oliveira do Hospital, o Aqua Village Health Resort & Spa disponibiliza um programa de dois dias, com tudo incluído, naquele que foi considerado o resort de cinco estrelas com o melhor spa de águas termais do mundo em 2020, com preços a partir dos 268 € por pessoa durante a semana e 344 € por pessoa para estadias ao fim de semana.

Além de alojamento e pequeno-almoço para dois, o programa inclui um coquetel de boas-vindas, queijos e enchidos da serra da Estrela e vinho do Dão, circuito de spa com piscinas aquecidas e ginásio e um menu de degustação de três pratos com harmonização de vinhos, o jantar de sexta, o almoço e o jantar de sábado e ainda o almoço de domingo.

2. Torre de Palma Wine Hotel

Passa a vida a olhar para o relógio por causa do (muito) que tem para fazer? No Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, no Alentejo, o tempo corre mais devagar. Nos meses de novembro e dezembro 2020, excluindo as épocas festivas, pode comprová-lo com o atrativo programa especial para duas pessoas que esta unidade hoteleira desenvolveu.

Disponível de domingo a sexta-feira, inclui, por 980 € para duas pessoas, uma bebida de boas-vindas com vinho Torre de Palma ao pôr do sol, sempre que as condições atmosféricas o permitirem, cinco noites de alojamento com pequeno-almoço no quarto, upgrade gratuito para Júnior Suite com lareira e sala de estar e Wi-Fi em todo o hotel.

Máquina de café expresso no quarto com oferta de cápsulas ilimitadas é outro dos atrativos do programa, que inclui ainda cinco dias de meia pensão com opções variadas de almoço ou jantar no restaurante Basilii, acesso a diferentes espaços comuns para teletrabalho e 15% de desconto em todas atividades de lazer disponibilizadas pelo hotel.

3. NEYA Porto Hotel

Com uma vista privilegiada para o rio Douro, o NEYA Porto Hotel, aberto nos primeiros dias de agosto de 2020, também desenvolveu um programa de relaxamento. Com preços a partir de 130 € por pessoa, inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço e tratamento VIP no quarto à chegada, com a oferta de vinho do Porto e de petits-fours.

Incluídas no preço, além da estadia em habitação de tipologia superior, estão também quatro refeições com bebidas incluídas, dois almoços e dois jantares, no Viva Porto, o requintado restaurante de autor do hotel, que ocupa parte do antigo convento da Madre Deus de Monchique, imortalizado no mais famoso romance de Camilo Castelo Branco.

4. Ohai Nazaré Outdoor Resort

Para os apologistas das estadias mais longas, em regime de teletrabalho ou apenas de descanso, o Ohai Nazaré Outdoor Resort desenvolveu a campanha "Stay longer, stay safe", válida até final de março de 2021, para estadias mínimas de 30 noites, com preços a partir dos 19,90 € por noite por hóspede individual e dos 25 € por casal em bangaló.

As famílias até quatro pessoas e/ou um animal de estimação podem ficar na mesma habitação e as crianças até aos 11 anos não pagam. Além da vista para o mar e para o pinhal, os hóspedes podem desfrutar do spa, jogar padel, andar de bicicleta, fazer caminhadas e andar a cavalo. Os bangalós têm Wi-Fi e uma pequena cozinha equipada.

5. Casas Novas Countryside Hotel

Localizado no concelho de Chaves, o Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events é outra das alternativas a considerar uma escapada, propõe dias de evasão com passeios pela propriedade, mergulhos na piscina interior aquecida e degustação de pratos típicos transmontanos no restaurante desta sedutora unidade de quatro estrelas do nordeste.

Por apenas 140 € por pessoa em quarto duplo, é possível usufruir de dois noites de alojamento com pequeno-almoço, de dois jantares e de um almoço, com bebidas incluídas, num solar do século XVIII de estilo barroco, alvo de uma renovação profunda que permitiu a criação de novos espaços e a melhoria e modernização dos já existentes.