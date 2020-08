A autorização para a reconversão veio diretamente de Roma. Foi dada pelo papa Paulo III em 1535. Fundado por um casal de nobres que não tinham descendência, D. Pedro da Cunha Coutinho e D. Beatriz de Vilhena, no paço onde residiam no antigo lugar de Monchique, na zona ribeirinha do Porto, o convento da Madre Deus de Monchique foi, entre 1538 e 1834, um espaço de reclusão e de oração feminino pertencente à Ordem dos Frades Menores e à Província de Portugal da Observância.

Com a extinção das ordens religiosas, teve outras vidas. Foi depósito de arsenal militar, fábrica de moedas, armazém de ferramentas, depósito de reservas de pólvora e repartição das obras da Alfândega do Porto, hoje um dos melhores centros de congressos europeus, localizado a uma centena de metros. Em 2012, parte do convento e dos edifícios anexos foram adquiridos pelo grupo hoteleiro NEYA, ganhando uma nova vida com a abertura do novo NEYA Porto Hotel, no passado dia 3.

Localizado nos números 35 a 41 da rua de Monchique, representa um investimento de 18 milhões de euros, cerca de 6,5 comparticipados. Conta com 121 habitações, 65 quartos e suites com vista de rio, 22 com vista para o antigo claustro do convento e 34 com vista para um espaço ajardinado que foi recuperado. Ainda a funcionar em regime de soft opening, integra o restaurante Viva Porto, o sky bar e lounge Último, um business center, um kids club e três salas de eventos, como pode ver de seguida.

Nos próximos meses, está também prevista a abertura de um spa, que ocupará três andares e que funcionará num antigo espaço do convento, onde Teresa de Albuquerque, a heroína do romance "Amor de perdição", publicado por Camilo Castelo Branco em 1862, se despediu do seu amado, Simão Botelho, obrigado a embarcar num navio a caminho do degredo. Apesar da obra já ter entrado na reta final, ainda está por definir se o espaço será concessionado ou gerido pela unidade hoteleira.

"Não é o nosso core [negócio central] e não queremos defraudar as expetativas dos clientes", revelou Yasmin Bhudarally, administradora do grupo NEYA, a um grupo de jornalistas durante uma visita ao hotel, enquanto apontava para o arco que se crê ser manuelino que decora uma das portas do antigo convento. Alguns dos materiais usados na recuperação do edifício datam dessa altura. "Nós quisemos preservar a estética dos materiais, sobretudo da pedra, da madeira e do betão", assume.

"Não quisemos ser muito certinhos. A ferrugem dos materiais foi um dos elementos que quisemos preservar", acrescenta ainda. A escolha das matérias-primas utilizadas é apenas uma das vertentes de um projeto que, tal como sucede com o NEYA Lisboa Hotel, que o grupo abriu na capital em 2011, procura reduzir ao máximo o seu impacto ambiental. Além de painéis solares para aquecimento de água, há redutores de caudal em todas as torneiras e janelas que reduzem as emissões de carbono.