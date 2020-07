O Vila Baleira Resort em Porto Santo, na Madeira, já reiniciou a sua atividade e, para atrair hóspedes à ilha, está a promover uma oferta que promete tranquilizar os (muitos) que ainda estão com medo de viajar. Para além de ostentar o selo Clean & Safe, uma garantia de segurança, a unidade hoteleira oferece, um teste à COVID-19 e um seguro que garante despesas de assistência e repatriamento no caso de um visitante contrair a doença durante a sua estadia na ilha madeirense.

"Devido ao excelente controlo sanitário da região até à data, as características naturais das ilhas do Porto Santo e da Madeira e da organização dos serviços do resort, estamos convictos que esta é a fórmula para trabalhar nos próximos meses ou anos, oferecendo as melhores condições para receber os turistas com toda a segurança durante o período da pandemia", justifica Bruno Martins, diretor-geral dos hotéis do grupo empresarial Vila Baleira, que também possui um hotel no Funchal.

"Não sabemos quando é que esta pandemia irá passar. Temos de nos adaptar rapidamente e reagir à limitação que existe dos locais para a realização dos testes e ao medo instalado, apostando em campanhas de informação sobre os destinos mais seguros do mundo neste momento, como são as ilhas do Porto Santo e da Madeira", refere. "O seguro que os operadores turísticos incluem nos pacotes permite o reembolso na totalidade da reserva em caso de resultado positivo no teste nas 72 horas antes da partida. Mesmo com este controlo, caso aconteça algum percalço, prevê que as despesas de assistência e repatriamento sejam garantidas", diz.

"O sentimento de segurança será maior quantas mais pessoas realizarem os testes à partida. Tentaremos que todos os nossos hóspedes venham com testes realizados na origem, garantindo assim, uma maior sensação de segurança e predisposição para umas férias tranquilas", acrescenta Bruno Martins. Porto Santo foi considerada uma das 10 praias europeias mais seguras deste verão pela organização European Best Destinations Organization (EBD), tutelada pela Comissão Europeia.