É uma casa portuguesa, com certeza, mas é uma casa diferente de todas as outras porque encerra memórias e vivências que o atual dono faz questão de partilhar. Não nasceu lá mas foi ali, no andar de cima, que Francisco Cipriano passou a infância. Na altura, ainda estava longe de imaginar que, quatro décadas mais tarde, viria a trocar a geografia e a consultoria pela carreira de modelo clássico. Além de protagonizar anúncios nacionais e internacionais, desfilou na ModaLisboa para criadores de moda como Nuno Gama.

A vida adulta afastou-o do Bombarral, onde, em 2018, abriu a The Minimal House. Pegou na antiga casa dos pais, que estava esquecida desde a morte do progenitor, há uma década, para realizar um dos sonhos que tinha, um empreendimento de alojamento local. "Esse foi um fenómeno que me atraiu desde o início", confidenciou, durante uma visita, ao Modern Life/SAPO Lifestyle. "Sempre achei piada a esta coisa de receber pessoas e de as aconselhar sobre o que devem ver e fazer", desabafa o anfitrião.

Na altura de desenvolver o conceito para os dois apartamentos que a casa integra, Francisco Cipriano não teve dúvidas. "A ideia foi aliar um conceito mais tradicional com peças mais antigas a um mais moderno e contemporâneo com propostas estéticas nessa linha. Não quero que as pessoas deixem de sentir que estão no campo. O Bombarral é uma vila muito pequena. Damos dois passos e estamos no campo, mas não queríamos deixar de ter o toque de cosmopolitismo que as pessoas também procuram", sublinha.

Ao contrário do que sucede na canção que a fadista Amália Rodrigues imortalizou, as quatro paredes que as emolduram não são caiadas mas também ali o pão e o vinho sobre a mesa animam os serões dos muitos que já elegeram as casas da The Minimal House para uma escapada. A estrutura em vidro do interior dos antigos garrafões de vinho faz, à semelhança de outras peças, a ponte entre os tempos idos e as vivências atuais. "Acaba por evocar também aquilo que tem sido a minha vida", desabafa Francisco Cipriano.

"Eu saí daqui, aprendi coisas e voltei diferente. Esta casa tem essa união. No andar de cima, tenho, com muito orgulho, a secretária de madeira que pertenceu ao meu pai. Tenho um telefone dos antigos e outras coisas que fui guardando ao longo dos anos. Tenho mapas das cidades que visitei. Aquela fotografia emoldurada em cima da mesa veio de um mercado na Bélgica", aponta. "Comprei-a quando vivi lá e achei que ficava aqui bem", confessa o modelo, um apaixonado por surfe e pela arte de bem receber.

O apartamento superior da The Minimal House integra quatro quartos duplos, dois com cama de casal e dois com duas camas individuais, além de uma cozinha equipada, de uma sala e de vários espaços comuns. O de baixo é composto por três quartos, dois de casal e um single. O preço é de 62 € por noite, valor ao qual acresce uma taxa de limpeza de 21 € por estadia e uma taxa de serviço mínima de 14 € que varia consoante o número de hospedagens. Uma noite sai, feitas as contas, por 97 €. Uma semana fica a 461 €.

Muitos dos que lá pernoitam acabam por fazer das casas o seu poiso durante a estadia na região. "Tenho tido de tudo um pouco, gente a fazer as coisas mais incríveis. Tenho muitas pessoas do norte atraídas pelos jardins do Bacalhôa Buddha Eden, que ficam aqui a dois passos. Tenho turistas estrangeiros que instalam aqui a sua base e depois vão a Óbidos, às Caldas da Rainha e às praias de Peniche, da Foz do Arelho e da Nazaré. Tenho pessoas que vêm aqui para fazer as vindimas. Tenho tido peregrinos que vão a pé para Fátima e que me aparecem aqui às duas da manhã. Temos tido imensa gente. São imensas histórias", sublinha o empresário.

Para promover a economia local, a The Minimal House disponibiliza uma honesty shop, um carrinho antigo que vende vinho, sidra, doce de pera, mel e cerâmica da região. Para satisfazer o apetite dos hóspedes, o anfitrião estabeleceu também uma parceria com o Herbário Café Vegetariano, um estabelecimento de restauração do município que propõe menus de pequeno-almoço a partir de 6 € que, consoante a modalidade contratatada, podem incluir pão de alfarroba, panquecas de aveia com banana e/ou granola caseira.