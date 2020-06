Vá para fora cá dentro. 15 unidades hoteleiras nacionais que lhe garantem uma escapada em segurança

Às portas do vale do Douro, entre as serras do Marão e de Montemuro, à beira de um pequeno braço de água do rio, encontra-se um pequeno núcleo de casas rurais que recriam uma pequena aldeia. Numa paisagem fortemente dominada por espelhos de água, o verde das encostas e o casario disperso, é na vila de Baião, no distrito do Porto, que as Casas de Pousadouro aliam a arquitetura tradicional a interiores contemporâneos com grandes janelas que promovem uma maior ligação à natureza.

Com quatro casas, dois T2 e dois T3, esta unidade hoteleira dispõe, ainda, de um quarto exterior de cama dupla com 21 metros quadrados. Embora não tenha restaurante, disponibiliza um serviço de catering, desde que solicitado com antecedência. Os ingredientes para o pequeno-almoço são deixados na cozinha e repostos todos os dias. O pão quente e o sumo de laranja fresco são entregues todas as manhãs. As caminhadas na montanha ou nas margens do rio e os mergulhos na piscina são irresistíveis.

4. Hotel Rural Quinta da Conchada

Situado em Travanca do Mondego, num ambiente pitoresco, inserido na deslumbrante paisagem que rodeia o rio Mondego e com acessibilidade facilitada através das vias rodoviárias IP3 e do IC6, o Hotel Rural Quinta da Conchada é um espaço que conta com vistas surpreendentes. Os quartos que disponibiliza são 10, dois deles suites, todos equipados com ar condicionado, televisão por satélite, telefone e Wi-Fi.

Esta unidade tem ainda uma piscina exterior, um spa com sauna, jacúzi, banho turco, pedilúvio, gabinetes de massagem, zona de relaxamento e ginásio. Pode contar, ainda, com um restaurante, um bar e uma esplanada com uma privilegiada vista panorâmica para o rio, um parque de estacionamento e uma zona pedonal, para desfrutar do enquadramento paisagístico e relaxar com o que a natureza oferece.

5. Aqua Village Health Resort & Spa

O Aqua Village Health Resort & Spa foi considerado o melhor resort de águas termais do mundo pelo juri que atribuiu os prémios Haute Grandeur Global Excellence Awards. Esta unidade hoteleira de cinco estrelas, situada nas margens do rio Alva em Oliveira do Hospital, na serra da Estrela, na região centro do país, alia uma arquitetura modernista ao melhor que a natureza tem para oferecer. O restaurante com cozinha de autor apresenta propostas que variam de acordo com a época e estação do ano.

Sempre confecionadas com produtos da região, seduzem os que as (re)descobrem. Este resort conta ainda com um bar e piscinas exteriores, uma piscina de água termal hidrodinâmica, uma piscina semicoberta com banheira de hidromassagem e uma praia fluvial privada. Os que procuram viver (mais) experiências em perfeita comunhão com a natureza podem, ainda, desfrutar de massagens em estruturas em forma de gotas suspensas nas copas das árvores, entre outros serviços de que pode usufruir.

6. Casa dos Xarês

Localizada no Couto dos Correias, em pleno Parque Natural do Tejo Internacional, na freguesia do Rosmaninhal, no concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, a Casa dos Xarês possui seis quartos temáticos de alojamento, todos com nomes de rios e ribeiros da região, decorados com detalhes relativos a atividades da zona como é o caso da caça, da pesca, da natureza ou ainda da prática de BTT. Dois dos quartos situam-se numa casa adaptada para hóspedes com mobilidade reduzida.

Esse espaço integra uma pequena cozinha, devidamente equipada, para quem pretender confecionar as suas próprias refeições no local. A receção vende também produtos regionais. A piscina infinita de água salgada oferece uma paisagem ampla. Este espaço dispõe, ainda, de um bar, de um salão de refeições, de um espaço de convívio com mesa de jogos e de uma zona de churrascos. Na mediateca, os clientes têm à disposição livros, jogos de mesa, filmes e revistas. O seu animal de estimação é bem-vindo.

7. Moinho do Maneio

Natureza, descanso, tranquilidade e paz. Tudo isto é-lhe oferecido pelo Moinho do Maneio, um empreendimento hoteleiro que reúne um conjunto de casas de xisto simples, mas cómodas, sem televisão, com ou sem kitchenette. Localizado junto à Reserva Natural da Serra da Malcata, a oito quilómetros da vila de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, é o local perfeito para descansar ou para partir em busca das mais famosas aldeias históricas.

As casas são típicas da região, simples, mas com a comodidade das habitações rurais dos tempos modernos. Este é um lugar onde só há verde, camas de rede e massagens e no qual se faz o convite ao descanso, à conversa, a um passeio a cavalo na aldeia histórica de Monsanto e/ou a um mergulho nas águas cristalinas da ribeira que existem nas proximidades. A piscina, nos dias em que o tempo o permite, é, no entanto, um dos melhores sítios para relaxar.

8. Cooking and Nature Emotional Hotel

No coração do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, no distrito de Leiria, o Cooking and Nature Emotional Hotel é um refúgio onde a natureza, a culinária e o bem-estar são quem mais ordena. Esta unidade hoteleira assume-se como um lugar que desperta paixões e onde as emoções se querem à flor da pele. Os quartos temáticos, todos diferentes entre si, são apenas 12, representando outras tantas emoções. Desses, oito são românticos e quatro são familiares.

As refeições servem-se, todos os dias, no formato tradicional ou no de uma aula de culinária, que muitos hóspedes assumem preferir. A cozinha contemporânea, mas assente em raízes portuguesas, chega pelas mãos do chef Nuno Barros, que aposta nos produtos nacionais e nos ingredientes sazonais e/ou biológicos de pequenos produtores, promovendo a sustentabilidade e o comércio justo. As salas, em forma de U, são funcionais, cercadas pela natureza, com capacidade para 25 pessoas.

O espaço Banhos d'Aire, composto por três pequenas piscinas internas com diferentes temperaturas, é outro dos atrativos deste hotel. Também estão disponíveis piscinas externas, uma de adultos e outra para crianças, para além de uma área para massagens ao ar livre e/ou para prática de ioga. Existe também uma rede especialmente desenvolvida de trilhos para caminhadas, cavalgadas e passeios em BTT. A 200 metros dali, situa-se o Cooking and Nature The Nest, com mais habitações.

9. Convento da Provença - Turismo Rural

Situado em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, no centro do Triângulo Turístico do Norte Alentejano, composto por Castelo de Vide, Marvão e Portalegre, esta unidade hoteleira traduz-se num espaço rural onde é possível desfrutar de uma piscina com água rica em silício de uma das nascentes da propriedade, que integra um antigo convento, edificado durante o período da Idade Média.

Reabilitado no século XV pelo bispo Jorge de Melo, essa construção abriga hoje o Convento da Proença - Turismo Rural, onde podemos encontrar sete quartos e duas suites com sala privativa, todos eles equipados com ar condicionado, televisão, secador, cofre, minibar, telefone e Wi-Fi. O complexo possui ainda uma sala para crianças, um salão multiusos e uma zona de passeios pedestres e de bicicleta.

10. Herdade da Maridona

A envolvente natural está mais do que garantida. São três montes alentejanos recuperados, num total de 54 hectares, perto da cidade alentejana de Estremoz, no distrito de Évora. Este agroturismo dispõe de sete apartamentos com quartos, casa de banho privativa, sala de estar com televisão, uma pequena cozinha totalmente equipada, ar condicionado em todas as divisões e Wi-Fi. No exterior, encontra-se a área de refeição, o forno a lenha e o churrasco.

Para os momentos de lazer, a Herdade da Maridona, dispõe, ainda, de piscina, de baloiços, de um trampolim, de bicicletas, de um campo de tiro ao arco e um pequeno campo de ténis. Podem, também, fazer-se passeios ao ar livre pelos trilhos do montado de sobro e azinho que integram a propriedade. Os hóspedes que não conseguem estar parados podem também participar na apanha de frutos como a amêndoa, a azeitona ou a uva, ao longo do ano.

11. Monte do Giestal – Casas de Campo & Spa

Com uma extensão de mais de 71 hectares totalmente rodeada de sobreiros, esta unidade de turismo rural, localizada em Santiago do Cacém, ganhou o prémio de melhor turismo rural do Alentejo em 2012. Próxima da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha e do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, o Monte do Giestal – Casas de Campo & SPA conta com 10 vilas autónomas, com uma piscina exterior e um extenso montado, perfeito para passeios de bicicleta e/ou caminhadas.

Este espaço, edificado na freguesia de Abela, conta também com um bar, com uma esplanada, com uma sala de estar e com uma sala de jogos. No spa desta unidade hoteleira, marcada pelo casario de traça tradicional, pode beneficiar de uma grande variedade de massagens mas, se preferir, pode fazer um pouco de exercício físico, no ginásio ou no corte de ténis. Pode contar também com espaço lúdico para os mais pequenos e com um canil/gatil para o seu amigo de quatro patas, caso o leve consigo.

12. Casa do Plátano

Em plena vila alentejana de Arraiolos, a apenas 500 metros do castelo da localidade, esta casa de hóspedes é um espaço de recolhimento e meditação onde se conjugam harmoniosamente os ensinamentos da ancestral sabedoria ioga dos centros energéticos e a envolvência temporal e espacial alentejana. A Casa do Plátano conta com sete quartos modernos e coloridos, cada um com a sua cor, representativa de um centro de energia diferente.

Todos os quartos, independentemente do chakra que os distingue, possuem ar condicionado, casa de banho privativa e televisão de ecrã plano. As instalações incluem, ainda, uma piscina exterior. Os hóspedes que elejam esta guest house podem relaxar e meditar no jardim, ou praticar ioga no terraço. Todas as manhãs, o pequeno-almoço é servido na sala de jantar. Inclui sumo de laranja fresca, uma variedade de chás e café e doces e bolos caseiros.

13. Casas de Juromenha

São seis as casas que compõem este turismo rural. "Quem chega às Casas de Juromenha é recebido pelo Guadiana que, azul, brilhante e calmo, se estende entre Portugal e Espanha", refere o site desta unidade hoteleira alentejana situada em Juromenha, no concelho do Alandroal, num ponto estratégico de travessia do rio, a dois passos de Espanha e da vizinha Olivença. As habitações estão equipadas com ar condicionado, lareira, cozinha apetrechada com microondas, fogão e frigorífico, televisão e Wi-Fi.

Na piscina, com uma vista deslumbrante sobre as águas que, serenas, correm, pode usufruir das refeições ligeiras do bar de apoio e pode, até, levá-las para o interior das casas ou para um piquenique na zona. Para além de passeios históricos ou de viagens de barco na barragem do Alqueva, os mais radicais podem praticar windsurfe, andar de caiaque ou de bicicleta ou ainda observar estrelas. "Starwatch - Passeios pelo céu" é uma das muitas atividades oferecidas por este espaço de descanso, lazer e evasão.

14. Sobreiras - Alentejo Country Hotel

Em plena Serra de Grândola e a poucos quilómetros da maior extensão de praia do país, encontra-se um espaço de 25 hectares totalmente enquadrado na natureza que o envolve. O Sobreiras - Alentejo Country Hotel dispõe de 24 quartos e suites com um design inspirado na paisagem e na traça tradicional alentejana. Já as vilas, com capacidade para oito pessoas, contam com três suites e uma piscina privada e estão totalmente equipadas e mobiladas.

No bar junto à piscina, pode tomar uma bebida ou degustar uma refeição. No restaurante e bar Sobreiras, a viagem é feita pelos sabores da gastronomia alentejana, enquanto se desfruta de uma atmosfera contemporânea e acolhedora. Passeios a cavalo, passeios de bicicleta ou grandes caminhadas podem ser alternados com uma partida de ténis, com massagens de relaxamento ou com rituais terapêuticos. Está localizado na Herdade do Vale das Sobreiras.

15. Quinta dos Perfumes

Localizada no Sotavento Algarvio, perto da cidade de Tavira, junto às povoações de Conceição e de Cabanas, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, a Quinta dos Perfumes é um agroturismo de luxo, construído no centro de um laranjal, afastada das multidões características do turismo massificado. O nome deve-o à fábrica destinada à destilação de malvas para a produção de essências ali edificada na década de 1950.

Além de uma piscina exterior de água salgada e de um terraço com um laranjal a perder de vista que leva o olhar até ao mar de um lado e à serra algarvia do outro, este agorturismo conta com serviço de bar e com uma horta biológica. É de lá que provêm muitos dos produtos confecionados na cozinha desta unidade hoteleira, que conta com três tipologias de quartos e estúdios com cozinha equipada para famílias maiores.