À medida que o verão se aproxima, aumenta o número de unidades hoteleiras a anunciar a retoma da atividade, após os meses de paragem forçada imposta pelo surto pandémico de COVID-19 que obrigou milhões de portugueses a terem de se isolar em casa. Esta manhã, o hotel The Oitavos, situado em pleno Parque Natural de Sintra-Cascais, nos arredores de Lisboa, informou, em comunicado de imprensa, que reabre as portas no dia 19 de junho, uma sexta-feira, com ofertas especiais.

Para além de uma redução imediata de 20% na tarifa, a partir de 211 €, os residentes em Portugal que aproveitarem esta oferta exclusiva recebem ainda um voucher no valor de 100 € em alojamento, "a descontar numa futura estadia no ano 2021", refere o documento. "Para usufruir do desconto de 20%, terá de fazer a reserva no site do The Oitavos, pelo telefone 214 829 050 ou através do e-mail reservations@theoitavos.com", esclarece ainda a direção desta unidade hoteleira.

A piscina infinita de água salgada aquecida é um dos muitos atrativos do The Oitavos, um hotel de cinco estrelas com 140 quartos rodeado de dunas e de pinheiros, inaugurado em Cascais, em 2001. "As cores vibrantes da natureza exterior culminam numa vista deslumbrante sobre o oceano Atlântico. Do terraço principal, com uma área superior a 400 metros quadrados, pode admirar a paisagem natural, onde o mar predomina como pano de fundo", sublinha o comunicado de imprensa.