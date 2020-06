O Hotel Rural Quinta do Marco, localizado em Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira, no Algarve, reabre no próximo dia 8, segunda-feira, mas, conseguido o selo Clean & Safe, atribuído pelo Turismo de Portugal às empresas turísticas que cumprem as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus na origem da pandemia viral de COVID-19, já está aceitar reservas e até a avançar com promoções especiais.

De 8 a 30 de junho, na reserva de três noites, os hóspedes pagam apenas duas. Na reserva de cinco noites, só têm de pagar três e, se pretenderem ficar sete neste refúgio bucólico localizado em plena serra algarvia, numa propriedade com 18 hectares, milhares de árvores de fruto e vários animais, apenas pagarão cinco. Para estadias entre 8 de junho e 15 de julho, os residentes no Algarve também beneficiam de preços especiais nas estadias iguais ou superiores a duas noites.

Perto das mais belas praias do sotavento algarvio mas suficientemente longe da confusão das épocas altas, esta unidade hoteleira, que pode ver de seguida, está rodeada por terras de cultivo e os que lá pernoitam usufruem de um silêncio que só a natureza pode oferecer. "Antes da reabertura, será feita uma desinfeção em todo o hotel, no interior e exterior", garante a direção do Hotel Rural Quinta do Marco, que disponibiliza no seu site todas as iniciativas tomadas para proteger os hóspedes.