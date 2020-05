Sem a enchente de turistas dos anos anteriores, os pátios de Córdova reinventam-se em tempo de surto pandémico de COVID-19. O ano passado, mais de um milhão de turistas entraram naqueles que são uma das principais atrações turísticas desta cidade da Andaluzia, no sul de Espanha. Esta primavera, os passeios para admirar buganvílias, petúnias, rosas e gerânios prometem ser maioritariamente virtuais. A famosa Fiesta de los Patios de Córdoba, prevista para meados deste mês, foi cancelada.

Mas, na internet, vai ser possível admirá-los, nalguns casos a 360º, através da iniciativa Abriendo Puertas, que disponibiliza, no YouTube e no Facebook, passeios virtuais a 27 pátios, distribuídos por quatro rotas. A associação empresarial Emcotur, Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba, também permite admirá-los online. Os utilizadores da aplicação móvel Alexa da Amazon também permite (re)descobrir muitos dos pátios da cidade andaluza.

No âmbito de um projeto interativo do Turismo de Córdoba, um dos primeiros do género a serem desenvolvidos no país vizinho, é possível visitá-los à distância e obter explicações em espanhol ou em inglês. Em anos anteriores, algumas das incursões contextualizadas chegaram a ter hora marcada e a exigir inscrição prévia, uma vez que tinham um número de participantes limitado. Este ano, com os pátios encerrados ao público e com as visitas exclusivamente virtuais, o problema não se põe.