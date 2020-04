À semelhança do que se tem verificado um pouco por todo o mundo, também a edição de 2020 das Jornadas Europeias das Artes e Ofícios, que se realizaria agora no início de abril, foi cancelada por causa da pandemia de COVID-19 que levou milhões de habitantes a refugiarem-se em casa para a travar. Ainda assim, a direção do castelo de Versalhes, nos arredores de Paris, um dos mais visitados de França, não quis deixar de homenagear as artes e os ofícios tradicionais.

Ao longo de toda esta semana, os apreciadores de criações artísticas têm a oportunidade única de assistir a trabalhos de restauro atualmente em curso no edifício que o rei francês Luís XIV popularizou. Para ver vídeos e fotografias inéditas, basta procurar nos motores de busca da internet e nas redes sociais a hashtag #JEMAchezmoi. No Instagram, além de um restauro de pintura, com legendas em inglês, é possível também ver já um de douramento.