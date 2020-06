A easyJet anunciou há pouco a retoma de voos e o lançamento daquela que é a sua maior promoção de verão de todos os tempos, com um milhão de lugares à venda por 29,99 €, para viagens realizadas entre 1 de julho e 31 de outubro. Em comunicado de imprensa, a companhia aérea britânica, que opera em mais de 30 países, revela que vai voar "até três quartos da sua rede de rotas habitual nos meses de julho e agosto". "A easyJet planeia voar 50% das suas 1.022 rotas em julho e 75% em agosto", esclarece a empresa.

"Embora com uma frequência mais baixa de voos equivalente a cerca de 30% da capacidade normal de julho a setembro", sublinha ainda a companhia de aviação. "A easyJet operará 50 destinos em julho e 59, em agosto, de e para Portugal, a partir de seus quatro principais aeroportos, Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Haverá menos frequências de voos em oferta. No entanto, a easyJet prevê que voará cerca de 78% e 92% das rotas que servem Portugal nestes dois meses de verão", refere o documento.

"Servindo Portugal de norte a sul por igual, reforçamos a nossa posição como companhia verdadeiramente nacional, que nestes tempos difíceis continua a dar Portugal a conhecer ao mundo e a permitir aos portugueses voarem em segurança e a preços acessíveis", afirma a empresa. "O nosso principal objetivo é ajudar os nossos clientes a voltarem a voar e é por isso que oferecemos um milhão de lugares a 29,99 € para aqueles que planeiam reservar férias este verão. As restrições de viagens estão a ser levantadas e a procura está a começar a retornar, portanto não há melhor momento para lançarmos esta campanha", justifica José Lopes.

De acordo com o diretor-geral da easyJet Portugal, a companhia área retoma os voos a partir de 15 de junho e implementará uma série de medidas desenvolvidas e concertadas em conjunto com as autoridades de aviação nacionais e internacionais para ajudar a garantir a segurança e o bem-estar dos passageiros e da tripulação. "Estas medidas incluem também a limpeza e desinfeção aprimoradas dos aviões e a exigência de que os passageiros e a tripulação devem usar máscaras", sublinha a empresa de aviação.

"Os clientes poderão praticar o distanciamento social nos aeroportos, nos portões e durante o embarque. A bordo, e sempre que possível, a tripulação convidará os passageiros a distanciarem-se dos clientes que não pertencem ao mesmo grupo quando há lugares disponíveis", refere o comunicado de imprensa. Para além de procedimentos adicionais de limpeza e desinfeção para as cabines dos aviões, os serviços de venda de refeições e de produtos duty free a bordo estará suspenso, para reduzir movimentações.

"Além disso, todos os voos serão abastecidos com equipamento sanitário extra, incluindo máscaras, luvas e desinfetante para as mãos, para garantir que estejam sempre disponíveis aos clientes e à tripulação a bordo, se necessário. Os aviões da easyJet já estão equipados com a mais avançada tecnologia de filtragem de ar, utilizando filtros de detenção de partículas de alta eficiência ou filtros HEPA, com a capacidade de capturar 99,97 % dos contaminantes transportados pelo ar", garante ainda a companhia área.