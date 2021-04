10 locais perfeitos para descomprimir e recuperar energias

Anda a precisar desesperadamente de descomprimir e de recuperar energias mas não tem propriamente vontade de ir para o estrangeiro nas suas próximas férias? De norte a sul de Portugal, sem esquecer as ilhas, não faltam, felizmente, equipamentos hoteleiros que reúnem as condições ideais para uma escapada relaxante ou até mesmo para uns dias de descanso diferentes e revigorantes. Não sabe para onde ir ou sente-se perdido no meio de tanta oferta? Então tem aqui uma seleção que lhe pode ser (muito) útil.

1. Casa da Calçada Relais & Châteaux

O jornal britânico The Guardian incluiu Amarante na lista de destinos a visitar em 2021, a ocasião perfeita para visitar essta cidade pacata, situada entre o Porto e o vale do Douro, um lugar de vinhas e vinhos que convida à evasão. Localizada num palácio do século XVI, a Casa da Calçada Relais & Châteaux seduz pelo ambiente requintado. O restaurante Largo do Paço é um ponto de passagem obrigatório. Além de provas de vinho, workshops e massagens, pode mergulhar na piscina, com vista para a cidade.

2. Traços d'Outrora

No lugar de Trebilhadouro, em Vale de Cambra, uma aldeia desertificada do concelho de Aveiro, Isabel Fonseca e Horácio Pereira decidiram reconstruir quatro casas tradicionais que recuperaram com a traça de outros tempos, daí o nome, Traços d'Outrora. São quatro habitações isoladas, no meio da natureza, localizadas a cerca de 625 metros de altitude, que permitem partir à descoberta das raízes, das tradições e da cultura local. As casas estão equipadas com cozinha e internet. A privacidade e a calma são garantidas.

3. Casas do Côro

Sonho de um casal, as Casas do Côro, localizadas em pleno coração da aldeia histórica de Marialva, desenvolvem-se ao longo de 13 habitações antigas, que foram recuperadas e modernizadas. Disponibilizam hoje um total de 31 quartos e incluem um restaurante, uma piscina e um spa com piscina interior e sauna e banho turco com vista panorâmica. Idílica e tranquila, esta unidade hoteleira está envolvida pela natureza. O castelo de Marialva, uma das atrações, está localizado a meia centena de passos.

4. Aqua Village Health Resort & Spa

Situado numa das margens do rio Alva, em Oliveira do Hospital, o Aqua Village Health Resort & Spa, uma unidade hoteleira de cinco estrelas, já ganhou vários prémios internacionais, inclindo o de melhor spa de águas termais do mundo. Localizada em plena serra da Estrela, esta unidade hoteleira alia uma arquitetura modernista a uma oferta de serviços desenvolvida a pensar nas necessidades dos turistas modernos. Além de um afamado restaurante, integra uma piscina, um spa, um ginásio e um clube infantil.

5. Convento de São Paulo

Rodeado por uma imensidão de verde no topo de uma das elevações da serra d'Ossa, o hotel rural Convento de São Paulo, localizado nos arredores do Redondo, no Alentejo, numa propriedade com 750 hectares, recupera o espírito de um edifício que remonta ao século XII. As antigas celas dos monges foram convertidas em habitações adaptadas aos dias de hoje. Para além de um restaurante que vale (muito) a pena experimentar, integra um campo de ténis, duas piscinas interiores e espaços museológicos.

6. São Lourenço do Barrocal

Eleger o São Lourenço do Barrocal para uma escapada rural é (re)descobrir o Alentejo no seu estado mais puro. Esta unidade hoteleira, que ocupa uma antiga fazenda agrícola, permite um regresso ao passado sem dispensar o conforto do presente. Recuperada pelo prestigiado arquiteto Eduardo Souto de Moura, é hoje um complexo hoteleiro com 40 unidades de alojamento. Integra 22 quartos, duas suites e 16 casas, para além de um bar, de uma loja, de um spa, de dois restaurantes, de duas piscinas e de um picadeiro.

7. Martinhal Sagres Beach Family Resort

Com acesso direto a uma praia tranquila, o Martinhal Sagres Beach Family Resort, um hotel elegante, pensado para famílias, é o local perfeito para os que procuram uma experiência de férias luxuosa com uma vista mar envolta pela natureza. Para além de acomodações familiares requintadas com um design moderno e funcional, integra restaurantes, bares e serviços de lazer. Esta requintada unidade hoteleira algarvia conta ainda com cinco piscinas, localizadas em pontos estratégicos do empreendimento.

8. Vila Valverde Design & Country Hotel

É o único hotel rural de cinco estrelas no Algarve, foi construído numa antiga quinta do século XIX e está situado nas imediações da praia da Luz, no concelho de Lagos. Rodeado de verde, o Vila Valverde Design & Country Hotel é o refúgio perfeito para quem procura fugir à confusão. Nos 15 quartos espaçosos que o integram, a ardósia, o aço, a madeira e o vidro (con)fundem-se para criar um ambiente confortável e relaxante. Além de um restaurante e de uma esplanada exterior, tem um spa e duas piscinas, sendo uma delas interior.

9. Quinta dos Perfumes

Deve o nome à antiga fábrica de destilação de malvas para o fabrico de essências que lá existiu. Localizada nas proximidades de Conceição e Cabanas de Tavira, muito perto da praia, a Quinta dos Perfumes, uma unidade de agroturismo de luxo, é o lugar perfeito para relaxar. Integrada no Parque Natural da Ria Formosa, conta com quartos e estúdios. A piscina exterior de água salgada isolada no meio do laranjal, a horta biológica e o bar com rooftop com vista para o mar são três dos muitos atrativos.

10. Aldeia da Cuada

É outro daqueles locais que nos fazem regressar ao passado sem termos de abdicar dos confortos modernos. Localizada no extremo mais ocidental da Europa, num planalto sobranceiro ao oceano, onde em segredo a natureza guarda os seus mistérios, a Aldeia da Cuada, com as suas casas em pedra, é um lugar à medida do isolamento da ilha das Flores, nos Açores. A fragrância da erva fresca e dos loureiros mistura-se com o aroma adocicado da cana-roca. O restaurante que integra privilegia os afamados produtos locais.