Fica em pleno coração do Alentejo mas, assim que atravessamos o portão da entrada, transporta-nos, de imediato, para paisagens distantes. Apesar de estarmos em Portugal, quando damos por nós parece que viajámos até um oásis longínquo ou que estamos num destino caribenho, daqueles idílicos que nos fazem sonhar. A culpa é das palmeiras. São cerca de um milhar as que decoram o hotel NAU Lago Montargil & Villas, localizado no quilómetro 459 da Estrada Nacional 2, em Montargil, no concelho de Ponte de Sôr.

Esta luxuosa unidade hoteleira de cinco estrelas, construída a escassos metros de uma das margens do lago Montargil, alia o melhor da hospitalidade alentejana a uma paisagem serena e envolvente, constituindo o refúgio perfeito para uns dias de descanso que prometem ser memoráveis. A 286 quilómetros do Porto, 112 quilómetros de Lisboa e 294 quilómetros de Faro, integra, no complexo de edifícios principal, 105 habitações, incluindo quartos e suites com vista para o lago, para os jardins ou para as piscinas.

São quatro as exteriores, a contar com uma para crianças, distribuídas pelos quase dois mil hectares de extensão que o complexo hoteleiro integra. As muitas palmeiras que as circundam conferem-lhes um ar exótico. A piscina interior, com 25 metros de cumprimento, com um sistema de aquecimento solar que mantém a temperatura média nos 26° C em períodos normais, é uma das principais atrações do centro de relaxamento e bem-estar que também integra o spa, um espaço que ocupa 1.055 metros quadrados.

Para além da piscina interior aquecida, os hóspedes do NAU Lago Montargil & Villas que se dirigirem ao spa da unidade hoteleira podem, em épocas normais, entre um mergulho e outro, desfrutar do jacuzzi, da sauna, do banho turco, do duche de contraste, da sala de relaxamento, do duche vichy, do banho escocês e do banho chromotherm que o integram ou fazer uma massagem relaxante ou um tratamento estético num dos seis gabinetes disponíveis. No verão de 2020, por causa da COVID-19, apenas estes estão a funcionar.

O restaurante à la carte A panela, com 64 lugares em sala e 32 na varanda, é o cartão de visita gastronómico desta unidade hoteleira, que, em períodos de funcionamento normais, conta ainda com outro espaço de restauração, o restaurante Buffet, com 94 lugares em sala e 48 no terraço. Bares são dois, um deles sazonal. Para reuniões e eventos, porque também são muitos os que o procuram por questões de trabalho, o requintado hotel dispõe de quatro salas de conferências com capacidade máxima para 400 pessoas e ainda de duas salas de reuniões com capacidade para até 30 pessoas. No clube náutico, a escassos metros, ao pé do lago, há mais uma.

Uma sala polivalente de grandes dimensões que também acolhe eventos. Este espaço recreativo, localizado numa das margens, é outro dos espaços nevrálgicos do NAU Lago Montargil & Villas. Além da piscina panorâmica que os hóspedes do hotel também podem frequentar, integra uma piscina infantil, uma marina, uma esplanada e um bar, agora encerrados. É também nesta zona, em cima do lago, que estão localizadas as 11 vilas náuticas com piscina privativa que integram o complexo hoteleiro alentejano.

Arrendadas em regime de self-catering, estas moradias individuais, equipadas com ar condicionado, aquecimento central e Wi-Fi gratuito, incluem uma moderna e completa kitchenette, uma suite, um ou dois quartos duplos, uma casa de banho e uma sala de estar que pode ser usada para fazer as refeições. Os hóspedes que optam por pernoitar nestas habitações também podem utilizar as facilidades do complexo central, acessível, a pé, através de um túnel em poucos minutos. A maioria aproveita todos os recintos.

No interior dos quartos e nos espaços públicos que integram os edifícios principais do NAU Lago Montargil & Villas são muitas as fotografias a preto e branco que recordam as gentes antigas que viveram e trabalharam na região. Nas imediações do hotel, além de igrejas e capelas centenárias, também pode visitar a necrópole de santo André, que remonta ao século I. Andar a cavalo, observar aves e pescar são outras das atividades possíveis. As que os hóspedes mais procuram são, no entanto, os desportos náuticos.

Os passeios de barco ou de canoa também atraem anualmente centenas. A apenas 17,3 quilómetros do NAU Lago Montargil & Villas, uma distância que, de carro, se percorre em 15 minutos, o Fluviário de Mora, no Parque Ecológico do Gameiro, outra opção a considerar, faz as delícias de crianças e adultos. Além de exemplares de espécies dulciaquícolas nacionais, é possível admirar peixes de outras zonas da Península Ibérica, da bacia hidrográfica do rio Amazonas e dos grandes lagos africanos do vale do Rift.