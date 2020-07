As paredes são de pedra uniformizada e aclarada, os tetos rebaixados e as camas, muito confortáveis, construídas em alcovas. Flores colhidas à mão, sofás baixos, tapetes tecidos manualmente e almofadas coloridas em tons de fúchsia e lilás são outros dos apontamentos distintivos da decoração minimalista que, para privilegiar o descanso e a evasão, até dispensou as televisões dos quartos.

"Perivolas é o símbolo do luxo descontraído. Edificado sobre um penhasco com vista para o Mar Egeu, este refúgio de escape íntimo foi concebido para ser um local onde se pode esquecer do resto do mundo. Construído ao estilo de um anfiteatro, a sua localização escalonada combina expansivas vistas com o luxo da tranquilidade absoluta", pode ler-se nos folhetos disponibilizados no interior das habitações.

Situado a escassos metros do centro de Oia, que muitos consideram uma das localidades mais belas de toda a Grécia e a mais romântica e deslumbrante de Santorini, é o local perfeito para partir à descoberta da ilha. Além de Fira, a capital, locais como Imerovigli, Pyrgos e Perissa são de passagem obrigatória. O passeio de barco ao vulcão local impõe-se. As muitas adegas que existem no seu território também merecem um desvio.

Um luxo reservado a (muito) poucos

É muito provável que já a tenha visto em capas de revistas ou de catálogos de viagens. A piscina infinita do Perivolas é uma das mais escolhidas para ilustrar as belezas naturais da ilha. "Um santuário paradisíaco", como o descreveu a Condé Nast Traveler. Antes ou depois de a experimentar, é junto a ela que se delicia com um pequeno-almoço de exceção no restaurante do hotel, também ele escavado na rocha.

A antiga adega da propriedade foi convertida num espaço de restauração que, ao almoço e ao jantar, serve uma cozinha grega de autor com um toque de paladar da gastronomia mediterrânea, idealizada pelo chef Nena Ismyrnoglou e materializada pelo chef Fotis Roufas. Aberta desde 1983, esta unidade hoteleira, que encerra anualmente entre novembro e março, dispõe ainda de um requintado spa e de um ginásio.

O privilegio de assistir ao pôr do sol no terraço privativo que cada uma das habitações tem, fugindo assim à confusão de turistas, máquinas fotográficas, telemóveis e de selfie sticks que se acotovelam nos pontos que os diferentes guias turísticos garantem oferecer "a melhor vista do mundo" é, todavia, um dos maiores luxos que o Perivolas oferece, como comprovámos enquanto nos deliciávamos com um copo de vinho doce da região.

Os preços, esses, à semelhança dos praticados no resto da ilha, não são, no entanto, dos mais acessíveis. Em época baixa, as habitações custam, em média, consoante a sua tipologia, entre os 520 € e os 1.900 €. Nos meses de maior procura, esses números sobem para valores que oscilam entre os 650 € e os 2.500 €. Além do pequeno-almoço, os transferes do e para o porto e/ou o aeroporto também estão incluídos no preço.