Ganhe livros infantis que ensinam a conviver com a(s) diferença(s)

O distanciamento social necessário para conter o avanço do coronavírus na origem da atual pandemia fez com que muitas pessoas em todo o mundo tivessem de, por razões sanitárias, abandonar temporariamente um hábito há muito enraízado, dar abraços àqueles de quem mais gostamos. Mais do que um mero livro para crianças, "O melhor abraço do mundo", escrito pela autora brasileira Luciene Balbino, recupera esse gesto para mostrar aos mais novos que ser diferente faz parte da natureza humana.

Com desenhos do ilustrador paulista Luiz Lucas, esta obra infantil é protagonizada pela brasileira Luluzinha e pelo português Jorge. Alunos na mesma escola em Portugal, ela negra e ele branco, convivem com crianças de diferentes etnias e histórias de vida, com deficiência(s) ou não, com quem partilham brincadeiras e sonhos comuns. Sem abordar diretamente os preconceitos, a autora mostra como o mundo seria melhor se as pessoas abraçassem mais a(s) realidade do(s) outro(s) e as diferentes vivências.

