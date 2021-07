Ganhe pastas dentífricas com uma fórmula inovadora que deixa os dentes verdadeiramente mais brancos

A Colgate acaba de lançar no mercado o primeiro dentífrico com uma fórmula potenciada por enzimas e com um ingrediente usado por dentistas. Com a tecnologia branqueadora mais eficaz, Colgate Max White Ultimate reverte até 15 anos de descoloração em apenas quatro semanas, eliminando as manchas dentárias causadas pela comida e pela bebida quando usado continuamente, como confirmou um estudo levado a cabo pela marca fundada pelo empresário William Colgate no século XIX.

"Remove, de forma segura, as manchas mais profundas causadas pela alimentação, pelo café, pelo vinho e pelo tabaco, através de uma tecnologia avançada, não abrasiva, que junta três ingredientes, peróxido de hidrogénio, triacetina e carboxilesterase, que atuam em sinergia para obter os melhores resultados. O dentífrico branqueador Colgate Max White Ultimate contém também uma concentração ideal de flúor para a remineralização do esmalte, tornando os dentes mais fortes e saudáveis", esclarece ainda a marca.

