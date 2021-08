A primeira colheita do Guarda Rios foi em 2006, já lá vão 15 anos. Este vinho com nome de pássaro, muito apreciado pelos amantes de um bom néctar, tem origem nas videiras que foram plantadas junto às barragens de uma extensa propriedade alentejana, localizada na região de Arraiolos, terra de vinhos frescos e exuberantes. Foi lá que encontrou o local ideal para expressar toda a sua identidade e vivacidade, agora internacionalmente reconhecida numa grande e reputada competição internacional.

Na última edição de Decanter World Wine Awards, um dos maiores concursos de vinhos do mundo, o Guarda Rios Tinto 2020 arrecadou a medalha de platina, conseguindo 97 em 100 pontos possíveis. O prémio foi atribuído por um painel composto por mais de 170 especialistas após uma prova cega. Estavam a concurso 18.094 vinhos de 56 países. O Guarda Rios Tinto 2020, vinificado a baixas temperaturas, fermentado em cubas de inox e estagiado parcialmente em barricas de carvalho, foi um dos que mais agradou.

Temos 10 caixas com duas garrafas de vinhos alentejanos, uma de Guarda Rios Tinto 2020 e uma de Guarda Rios Branco 2020, um vinho fresco e aromático, produzido com as castas Antão Vaz e Arinto, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da Ravasqueira, descobrir quantos prémios e distinções é que esta produtora vitivinícola fundada em 1943 já conseguiu e enviar, de seguida, a resposta para o endereço de correio eletrónico passatempo.vinhos@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, idade e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS RECEBIDAS POR MAIORES DE 18 ANOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 27 de agosto de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo, no entanto, qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!