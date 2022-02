Para celebrar e fortalecer o Self Love Day, celebrado no passado 13 de fevereiro, a peryod. lançou, em parceria com a ambar, um notebook que se transforma no diário de uma feminista com mensagens de empoderamento, menções a datas absolutamente relevantes na luta feminista e, ainda, um calendário menstrual - o Joan.

créditos: Peryod x ambar

O Joan Notebook, produzido em papel reciclado, surge para reforçar a conexão da marca com a sua comunidade, numa homenagem a Joana D'Arc, a heroína francesa da Guerra dos Cem Anos que fez sentir a sua voz e ajudou a travar a guerra entre França e Inglaterra deixando a todas as mulheres um forte legado.

Joan Notebook créditos: Peryod x ambar

Um diário é assim um convite a que, inspiradas pela própria Joana D’arc, cada mulher escreva as suas lutas e crenças, relembrando diariamente algumas mensagens fundamentais que se vão misturando com os pensamentos da comunidade peryod.