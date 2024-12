Esta iniciativa reforça a mensagem da campanha anterior, “Adote Pelo Seguro”: os animais são família, não são objetos. O calendário apresenta fotos de animais adotados e depois devolvidos ao abrigo, como alerta para a importância de uma adoção responsável. Para ajudar, a MAPFRE criou também o Guia de Adoção Responsável, disponível online e no abrigo.

Ao comprar o Calendário MAPFRE x UZ 2025, estará a apoiar diretamente a missão da União Zoófila, garantindo cuidados essenciais aos animais que ainda aguardam adoção.

Esta ação junta-se a outras iniciativas da MAPFRE, como a oferta de seguros gratuitos para animais no abrigo há mais de dois anos e a criação do Guia de Adoção “A a Z”, com a colaboração de especialistas em comportamento animal.

“Com a campanha ‘Adote Pelo Seguro’, conseguimos sensibilizar a comunidade para os desafios da adoção. O lançamento deste Calendário Solidário é uma forma de continuar a apoiar esta causa e gerar resultados concretos”, afirma João Gama, Diretor de Marketing e Clientes da MAPFRE Seguros.

O Calendário Solidário MAPFRE x UZ está à venda por 10€, todos os dias no abrigo entre as 14h e as 17h, ou online através do e-mail somosporeles@gmail.com.