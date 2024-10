Romantismo em parkas

A Semana de Moda reivindicou uma imagem romântica, mas sem fragilidade. Blusas fluidas, anáguas esvoaçantes e estampados florais mergulham as fashionistas num romântico clima de boudoir, os quartos de vestir femininos da aristocracia francesa.

Na Loewe, os vestidos esvoaçantes com estampados florais revelam crinolinas, armações para criar volume sob as saias, combinados com botas de boxe.

"Já vimos vestidos de noite e parkas, sexies e muito práticos, como gostamos de nos vestir neste momento", explica Claire Thomson-Jonville, colaboradora global das revistas Vogue.

Vivienne Westwood, em plena transição após a morte da sua fundadora, propôs um guarda-roupa clássico e sexy, quase sem toques punk, mas com detalhes poderosos, como sobreposições e decotes pronunciados.

A marca australiana Zimmermann também brinca com materiais fluidos e uma paleta suave, contrastando com jaquetas quase militares.

Sapatos rasos

Uma revolução óbvia porque muda o visual das modelos que desfilam nesta temporada: os saltos altos foram subitamente substituídos por uma procissão de flats.

Na Dior, a diretora artística e feminista Maria Grazia Chiuri praticamente baniu os saltos. As modelos desfilam com botas de cano alto confeccionadas em tecido tecnológicos, sandálias gladiadoras bordadas e solas finas.

Na Acne Studios, elegantes tailleurs com saias drapeadas são combinados com sapatos que imitam pantufas. A forma como se anda muda imediatamente, fica mais lenta, mas também mais acessível.

A uruguaia Gabriela Hearst também combina vestidos longos com botas estilo boxer.

Engravatadas

"Na YSL, Loewe, Victoria Beckham, Christophe Lemaire, o tema do empoderamento destaca a necessidade de uma energia feminina muito forte neste momento", analisa Claire Thomson-Jonville.

Na Saint Laurent, Anthony Vaccarello recorre a uma comovente nostalgia e explora o guarda-roupa do fundador da casa para vestir as mulheres com um look "Yves".

Cinquenta e oito anos após apresentar o primeiro "smoking feminino", o belga inspirou-se nos seus drapeados em lã, trajes masculinos oversized, com ombros marcados, que juntamente com os icónicos óculos quadrados do fundador, criam uma impressionante aparência andrógina.

Na Victoria Beckham, os fatos femininos são mais ajustados, com aberturas nos ombros e pernas, e parecem expressar revolta e apropriação desse clássico masculino.

Na Stella McCartney, as silhuetas dos fatos são adornadas com joias que acrescentam uma sensação de vertigem sensual.

Calções vitorianos

Regressiva e provocante ao mesmo tempo, os calções volumosos, ou mais precisamente o "bloomer", ressurge para o próximo verão.

É uma vestimenta da era vitoriana, destacada por Libby Miller em 1851 para permitir às mulheres a prática do ciclismo.

Considerada "feminista", é usada, por exemplo, com uma jaqueta ou camisa masculina para uma combinação ousada e eficaz.

Chloé valoriza esya peça inesperada, mas em versão curta e rendada, muito sexy.

