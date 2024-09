Semana da Moda de Paris: Loewe convida mulheres a voar em vestidos flutuantes

Para levantar voo, botas de boxe ágeis, com o logo da marca espanhola.

Ao mesmo tempo, Anderson propõe uma reinterpretação dos materiais nobres da marroquinaria. Os arames que servem para ventilar os vestidos também ajudam a levantar os casacos de pele.

"O material sai a voar da peça. Oferece a estrutura, mas, ao mesmo tempo, a ideia de algo que está em constante movimento", explicou Anderson à imprensa após o desfile.

Enquanto no século XVIII as argolas eram utilizadas para dar leveza aos vestidos pesados, Anderson as utiliza para dar uma ideia ainda mais sonhadora aos vestidos quase transparentes, como se a peça, quase um véu (invariavelmente estampado com flores), acompanhasse sua dona flutuando.

"Conseguimos encontrar uma forma de deixar a estrutura bastante leve. Dá para conseguir tensão com apenas dois pedaços de tecido", acrescentou.