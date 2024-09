A Saint Laurent apresentou a sua coleção na Semana da Moda de Paris e Anthony Vaccarello surpreendeu ao explorar os fatos masculinos, de corte oversize em tons neutros conjugados com blusões bomber e, por outro lado, looks hiper femininos confeccionados em tecidos com brilho e cores vibrantes, como o amarelo, dourado e verde. Clique na galeria e veja as propostas da marca francesa para a primavera/verão 2025.