Dois anos depois da última edição, a Sunset Wine Party está de volta ao The Yeatman, no próximo dia 23 de setembro, para celebrar o fim do verão e o mês das vindimas.

Estendendo-se pelas várias salas de eventos e terraços do hotel vínico, o evento regressa com novas regras, mas o espírito de sempre: dar a provar os melhores vinhos nacionais, acompanhados pelos petiscos do Chefe Ricardo Costa, muita música e o habitual convidado de honra, o pôr-do-sol sobre o Rio Douro.

O conceito mantém-se: prova de vinhos de 25 produtores nacionais de diferentes regiões, entre espumantes, brancos, tintos e Portos de sobremesa, um vasto buffet de queijos, enchidos, mariscos, saladas, pratos quentes e sobremesas, espalhado por diversas áreas para garantir o maior conforto e segurança dos visitantes e com DJ convidado.

créditos: The Yeatman

Com novas regras, que incluem a apresentação do Certificado Digital COVID da UE, o teste antigénio negativo à entrada (com relatório), o evento segue todos os protocolos recomendados pela DGS e entidades competentes. Com lugares limitados, a reserva prévia é obrigatória através do site.

Com início apontado para as 19h00, o adeus ao verão prolonga-se até à 0h00. A entrada tem o custo de 110, 00 € por pessoa. Para a compra de bilhetes para grupos de entre 8 e 10 pessoas, o valor é de 100,00 € por pessoa.