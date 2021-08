A arte é o que nos une. É sob este mote que o Parque Nascente apresenta o seu mais recente projeto cultural #ArteComTodos, que convida a comunidade local a criar uma peça artística colaborativa, interativa e única que remete para o imaginário da cidade do Porto. O centro comercial inaugurou no dia 29 de julho uma exposição no Piso 0 que dá a conhecer a iniciativa e ainda um breve teaser do que aí vem.

Numa primeira fase, #ArteComTodos envolveu clientes, lojistas e outros membros da comunidade em geral para juntar uma nova vaga de talento que tem no Porto a sua principal fonte de inspiração. Os participantes foram desafiados a criar desenhos e peças artísticas que traduzem as tradições, símbolos, características e emoções vividas na Cidade Invicta.

É deste workshop que vai nascer a instalação final, criada por várias mãos, com diferentes visões e formas de representação de artistas pouco convencionais e em parceria com a agência O Departamento, que assegura a curadoria do projeto. O resultado final estará exposto no Parque Nascente e promete um efeito visual surpreendente e emotivo.

Por agora, os mais curiosos vão ter acesso exclusivo ao processo in the making da peça #ArteComTodos. A exposição conta a história de como nasceu o projeto, do relacionamento sério de amor que os artistas têm com a cidade do Porto e revela ainda um sneak peak da estrutura em construção.

A iniciativa surge pelo forte compromisso do centro comercial em estar mais próximo e envolver-se com a comunidade local, através da promoção da cultura e valorização da região local. Estes objetivos estão enquadrados no eixo de responsabilidade Act4Good.

No Parque Nascente todos fazem p’arte. Descubra tudo sobre o #ArteComTodos e junte-se para homenagear a nossa cidade do Porto.