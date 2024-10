"Contra-Tempo" é o nome desta mostra que terá lugar no Freeport Lisboa Fashion Outet e que será focada no processo artesanal e no tempo, esforço e dedicação criativa que este exige. Destacar o valor da atenção ao detalhe que está implicado na produção manual, é o grande objetivo. São aceites obras e respetivas candidaturas de diversas disciplinas e matérias-primas, sendo que devem estar alinhadas com o tema do tempo e demonstrar criatividade e uma narrativa forte.

"Procuramos peças e projetos que reflitam a lentidão, a paciência e o cuidado intrínsecos ao processo artesanal. Queremos que as obras expostas contem histórias, demonstrem dedicação e convidem o público a fazer uma reflexão sobre a importância do tempo na produção cultural", explica, em comunicado, Filipa Belo, da Portugal Manual.

A história da Portugal Manual remonta a 2018, altura em que a empreendedora Filipa Belo a fundou de forma a promover o artesanato contemporâneo, reunindo mais de uma centena de projetos. Desde então tem trabalhado com reconhecidas e variadas entidades: do Centro Cultural de Belém, ao Turismo de Portugal ou A Vida Portuguesa. Este ano, a empreendedora foi ainda convidada a participar no Guia da Cidade de Lisboa, da série de guias de viagem editados pela Louis Vuitton.

"É um privilégio poder celebrar o talento e a criatividade no nosso centro", diz Catarina Tomaz, diretora de marketing da VIA Outlets Portugal. "Esta é uma forma de apoiarmos o melhor artesanato contemporâneo e, também, de oferecermos mais um ponto de interesse diferenciador aos nossos convidados".

As candidaturas devem incluir uma breve biografia, assim como a descrição do projeto/obra e como este se relaciona com o tema "Contra-Tempo" assim como fotografias e/ou vídeos do trabalho e especificações técnicas das peças (dimensões, materiais, etc). A exposição deverá inaugurar em novembro e estará patente até ao final do mês de janeiro de 2025.

