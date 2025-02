A exposição Contra/Tempo, que conta com a participação de 45 artistas e artesãos portugueses ou a viver em Portugal e que é uma celebração da produção manual, vai ser continuada até dia 30 de março, após ter já recebido 3 mil visitantes.

Esta é uma mostra da Portugal Manual, rede de promoção de novos artesãos portugueses e que aqui reflete sobre o processo artesanal e no tempo, esforço e dedicação que este exige.

São 45 artistas que se multiplicam em diversas obras, com histórias diferentes expressas em materiais tão diversos como o têxtil, a cerâmica, a madeira, as fibras naturais ou o vidro. Da escultura têxtil de Vasco Águas, à portugalidade revisitada do duo Oficina Marques (expressa em esculturas e painéis de madeira e, até, em cerâmica) a Contra/Tempo cruza diversas disciplinas e saberes. A Dupla Macheia, por exemplo, trabalha objetos-história partindo de algas, fibras naturais ou até pele, já a artista plástica Sofia Caldas, fundadora da AVO, cria e pensa o mundo através da chapelaria.

Estes são apenas alguns dos artistas a encontrar na mostra artística que tem lugar num espaço improvável, o Freeport Lisboa Fashion Outlet. "Esta exposição é uma ponte essencial entre a criação artística e novos públicos, permitindo aos artistas partilharem as suas visões e histórias em contextos menos convencionais, enriquecendo a experiência cultural de todos os envolvidos", adianta Filipa Belo, da Portugal Manual.

Promover o encontro entre a arte e as pessoas é o grande objetivo da mostra – sendo que a maioria das obras estão, também, disponíveis para levar para casa. Com obras e artigos que vão do 45 aos 6500€, o espaço já registou mais de uma centena de vendas.

A Contra/Tempo acaba por ser não só uma celebração da produção artesanal, como também da própria Portugal Manual que assinala o sexto ano de vida. A história da Portugal Manual remonta a 2018, altura em que a empreendedora Filipa Belo a fundou de forma a promover o artesanato contemporâneo, reunindo mais de uma centena de projetos.

A exposição, que abriu portas a 8 de novembro, tinha data final marcada para 31 de janeiro, mas acabou por prolongar a estadia.

Quem quiser pode visitar a Contra/Tempo de terça a domingo no Freeport Lisboa Fashion Outlet, sendo a entrada livre.

Recorde-se que os centros Freeport Lisboa e Vila do Conde Porto Fashion Outlets têm um histórico de apoio e promoção da arte dentro dos seus espaços comerciais, da ilustração à fotografia ou instalação, dando especial relevância à produção nacional e local. A exposição Contra/Tempo surge, assim, como mais uma oportunidade para o centro servir de plataforma de encontro, entre o público, os artistas e a sua arte.