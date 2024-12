Seis painéis de São Vicente, construídos com dezenas de milhares de peças Lego, um enorme diorama do complexo arqueológico de Chichén Itzá no México, uma réplica da Sé do Porto e detalhado diorama de Vikings são algumas das muitas novidades da edição deste ano do "Arte em Peças", exposição de construções com peças LEGO organizada pela Comunidade 0937* em parceria com o Município de Paredes de Coura, e que volta a preencher estes dias em plena quadra natalícia, de 14 a 31 de dezembro, as galerias da Caixa de Brinquedos.

Esta 15.ª edição do Arte em Peças ocupa os novos espaços nas galerias inferiores à Caixa de Brinquedos, espaço municipal que se encontra no Largo Hintze Ribeiro, na praça central da vila, depois de muitos anos ter como espaço expositivo o Centro Cultural.

Arte em Peças: Paredes de Coura recebe exposição de construções Lego créditos: Divulgação

São mais de 500 metros quadrados de área de exposição onde poderão encontrar mais de uma centena de construções originais e dioramas com peças LEGO, com destaque para alguns monumentos portugueses como o castelo de Guimarães, Torre dos Clérigos, santuário de Santa Luzia, grandes dioramas (citadinos, medievais, espaciais, Star Wars, western, Jurassic Park, Astérix, zoológico, parque de diversões, etc.) e dezenas de pequenos dioramas.

São construções originais que são criadas por fãs adultos sem a necessidade de instruções. Estão também expostos alguns conjuntos oficiais da Lego, mostrando porque é que esta marca de brinquedos de construção é tão famosa. Vários destes conjuntos foram desenhados por designers portugueses.

O ‘Arte em Peças’ tem saída pela Caixa de Brinquedos, ludoteca do Município de Paredes de Coura, que disponibiliza milhares de peças Lego para as famílias construírem e brincarem.

O Arte em Peças, com entrada gratuita e aberta ao público em geral, estará patente de 14 a 31 de dezembro, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, apenas encerrando a 25 de dezembro. No centro da vila, em frente ao edifício da Câmara Municipal, também estão expostas duas grandes esculturas LEGO, o Pai Natal e a Árvore de Natal.