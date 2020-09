Contas feitas, há meia centena de experiências à escolha para viver localmente, no concelho alentejano de Odemira. Isto para as fotografias vencedoras do concurso “Bem-estar é lugar à beira mar”, as que alcançarem mais gostos nas redes sociais, durante o período em que decorre a iniciativa, até às 9h30 do dia 15 de setembro de 2020.

Imagens que devem “representar momentos de bem-estar, ou atividades que o promovam, à beira-mar no concelho de Odemira”, informa a autarquia no seu site.

A propósito do concurso, de acordo com a mesma fonte: “para participar basta publicar uma fotografia original alusiva à temática na sua conta pessoal de Instagram (com perfil público de modo a que permita a visualização da fotografia), fazendo referência ao local onde a fotografia foi registada, identificando o município de Odemira no post, bem como seguir a página oficial do município no Instagram (municipioodemira) e utilizar as hashtags #bemestarabeiramar #costaalentejana #odemira”.