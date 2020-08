O Wanderlust LIVE realiza-se no próximo dia 27 de setembro e este ano o evento vai permitir juntar participantes num parque em Lisboa e remotamente, através de uma plataforma online a partir da qual o acesso será livre e global.

Numa altura em que, mais do que nunca valorizamos o bem-estar físico, mental e social, o evento pretende contribuir ativamente para levar inspiração à comunidade mindful.

5 motivos para participar no Wanderlust LIVE:

- Aulas de yoga ao ar livre, que conta com a estreia de dois dos mais prestigiados professores de Yoga Nacionais - Lea e Tarik;

- Experiência de meditação guiada por Rute Caldeira com a participação especial e banda sonora de Cuca Roseta ao vivo, que será protagonista de um momento único de fusão da meditação com o Fado.

- Diversas atividades em que se pretende abrir a mente e exercitar o corpo ao ritmo individual de cada um;

- Talks com speakers reconhecidos;

- E workshops e programas para incentivar a prática regular de yoga e a meditação.

A reserva de bilhetes será limitada e com lugares marcados. Para garantir a segurança de todos os participantes, as regras de distanciamento social, de higiene e segurança impostas pelo Governo e pela Direção Geral de Saúde serão rigorosamente aplicadas, estando também prevista a medição da temperatura a todas as pessoas no momento do check-in e disponibilizado álcool gel em vários pontos do evento.