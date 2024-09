O triatlo mindful está de regresso ao país com passagem por três cidades: Lisboa, que recebe o primeiro momento, a 29 de setembro, no Jardim da Torre de Belém, Funchal, a 5 de outubro, na Quinta da Magnólia, e finalmente, Porto, a 6, no Parque da Cidade. “Em tempos de constante mudança e desafios, o Wanderlust celebra a importância da felicidade e do bem-estar físico e mental. Acreditamos que encontrar equilíbrio e harmonia interior é essencial para uma vida plena e com propósito”, explica Nuno Carvalho, responsável do Wanderlust Portugal.

O evento tem início no Palco Principal às 9h00, com uma aula de Hiit (high intensity training), seguida de uma experiência de yoga ao ar livre, uma aula de meditação, guiada, e termina com uma aula de House Dance com muita dança e algumas coreografias.

Durante a tarde haverá DJ’s e aulas no palco principal em formato Silent Disco, com auscultadores sem fios, e espaços dedicados a palestras e workshops. No relvado serão muitas as atividades como Cycling ou Yoga Aéreo e Warrior. No Kula Market haverá a oportunidade de conhecer marcas nacionais e internacionais alinhadas com o conceito mindful do Wanderlust.

Professores, speakers e músicos reconhecidos a nível nacional e internacional completam o cartaz . Além do palco Tetley Tea Garden, o festival contará com o palco ‘Somos Infinitos’, liderado por Noor Palma, que receberá convidados como Vera Kolodzig, Fred Canto e Castro ou Satya. Haverá também o palco ‘A Nossa Voz’, de Lisa Joanes, com convidados especiais como o Manuel Pinto Coelho e Sofia de Castro Fernandes. Entre os destaques, estão as talks com a ex-diretora financeira da Microsoft, Rita Piçarra, e com a CEO da Happiness Business School, Madalena Carrey.

“O nosso compromisso passa por proporcionar um espaço onde todos — mesmo aqueles que não têm no yoga ou no exercício físico uma prática do dia a dia — possam explorar práticas que promovam saúde, alegria e conexão, inspirando uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento pessoal", conclui Nuno Carvalho.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e no site do Wanderlust, com valores promocionais de 25€ para grupos com mais de 3 pessoas, com a utilização do código FRIENDS, através da compra no site oficial. A entrada é gratuita para crianças até 12 anos.