Depois do sucesso da primeira edição, o Blissfest está de regresso para continuar a inspirar, a conectar e partilhar ferramentas transformadoras para o dia-a-dia dos seus participantes. Nos dias 28 e 29 de junho, o Sesimbra Natura Park recebe a segunda edição do festival que une práticas de desenvolvimento pessoal, bem-estar, natureza e arte num só lugar.

Com um programa ainda mais ambicioso e diverso, o festival apresenta mais de 30 oradores/professores e um conjunto de experiências imersivas pensadas para despertar o corpo e acalmar a mente. Desde yoga, breathwork, dança, sound healing e banhos gelados, até práticas como glass walking, calistenia, herbalismo, medicina desportiva, permacultura e alimentação consciente, o festival afirma-se como um verdadeiro espaço de expansão pessoal e partilha.

Conheça os três palcos da segunda edição do Blissfest

Sacred Lake

Talks e palestras com especialistas de referência em saúde mental, espiritualidade, autoconhecimento e transformação pessoal.

Aura Garden

Um jardim de movimento e vibração, com práticas corporais como yoga, dança, acro yoga e sound healing.

Circle by Rituals

Um espaço intimista e acolhedor, dedicado a workshops interativos, práticas de meditação, human design, herbalismo, permacultura e medicina desportiva.

No Blissfest os participantes encontrarão também espaços dedicados a refeições que nutrem o corpo e o espírito, um Art Market e um Therapy Garden, onde artistas, marcas conscientes e terapeutas partilham as suas essências.

Um evento voltado para o Eu interior

De acordo com Sofia Varatojo, fundadora do festival, a segunda edição do evento chega com "mais energia e um programa que promete não deixar ninguém indiferente". Conforme a fundadora, "cada detalhe foi pensado para proporcionar uma experiência inesquecível e, acima de tudo, para promover a mudança que todos nós buscamos".

"Estou ansiosa para partilhar este momento com todos os que desejam abraçar o novo, transformar a sua vida e fazer parte de uma comunidade inspiradora", finaliza em comunicado.

Embora o programa ainda esteja a ser finalizado, já estão confirmados nomes de referência na música e nas áreas de Meditação, Pilates, Yoga, Calistenia, Espiritualidade e Astrologia.

A artista luso-brasileira Tainá traz a sua voz envolvente e influências culturais para um espetáculo único. Com um percurso marcado pela autenticidade e ligação à natureza, a cantora e compositora lançou recentemente o álbum Âmbar, composto por Marcelo Camelo. O seu talento já foi reconhecido com o Prémio Lusofonia nos Play – Prémios da Música Portuguesa.

No campo do desenvolvimento pessoal, Jorge Coutinho marcará presença com a sua experiência como Coach e Trainer oficial de língua portuguesa na equipa de Tony Robbins. Fundador da be:coach, tem dedicado a sua carreira a ajudar milhares de pessoas em todo o mundo a desbloquear o seu potencial e a alcançar uma vida mais alinhada com os seus objetivos.

Isa Guitana, uma das maiores referências do Yoga em Portugal, estará presente pela 2ª vez no festival. Com mais de 17 anos de experiência, desenvolveu uma ligação profunda à tradição do Ashtanga Yoga, tendo passado uma década a viajar para a Índia para aprender diretamente com Shri K Pattabhi Jois e Sharath Jois. Foi a primeira portuguesa autorizada a ensinar pelo Instituto de Yoga Ashtanga em Mysore.

Por fim, António Raminhos traz ao festival o seu podcast Somos Todos Malucos, onde aborda o bem-estar emocional de forma descontraída e acessível. Conhecido pelo seu estilo irreverente, tem utilizado o humor como ferramenta para quebrar tabus e promover conversas essenciais sobre a saúde mental.

Quem quer construir uma Mandala?

Este ano, o Blissfest convida também à construção coletiva de uma Mandala na Natureza, com elementos recolhidos do espaço envolvente. Uma prática de contemplação e presença, pensada como símbolo da união entre o interior e o exterior.

Com um espaço pensado especialmente para os pequenos exploradores, o festival é um convite extensivo a toda a família. Até aos 5 anos a entrada é gratuita e haverá atividades dedicadas especialmente para crianças.

Os bilhetes para o festival já estão disponíveis no site oficial do evento e nas redes sociais. A programação completa será revelada nas próximas semanas.