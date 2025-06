Sob o mote Sense of Summer, o hotel propõe um programa de cinco semanas consecutivas repleto de atividades pensadas para estimular o corpo, a mente e os sentidos. Ao longo de todo o período, exploram-se cinco grandes temas transversais: fitness, nutrição, mindfulness, sound healing e conexão com a natureza.

Cada semana oferece experiências distintas, mas todos os pilares estão presentes em momentos-chave. Fique a conhecer as propostas:

Aventura e tranquilidade no coração do Douro

Entre as experiências mais consensuais destaca-se o passeio num barco vintage pelas águas do Douro – que pode incluir um piquenique a bordo. Em terra, há também piqueniques com vista para as vinhas ou refeições alfresco nos espaços de restauração do hotel.

Este verão, a Cozinha do Douro transforma-se ao jantar e muda-se temporariamente para a zona do Pool Bar, proporcionando uma experiência gastronómica ao ar livre com vista direta sobre o rio. Neste novo cenário, os hóspedes poderão saborear pratos tradicionais da região num ambiente descontraído, rodeados pela natureza e pela serenidade do Douro ao entardecer.

Outros espaços como o Garden Barbecue mantêm-se disponíveis e preparados para transformar cada refeição num momento memorável.

Antes disso, o exercício físico é uma excelente forma de abrir o apetite: além dos clássicos kayaking e stand-up paddle, a grande novidade deste verão é o E-Foil – uma experiência de adrenalina pura sobre o rio. Para quem prefere um ritmo mais sereno, há aulas de yoga na piscina, sessões de meditação guiada ou imersão na floresta.

Festas inesquecíveis entre os socalcos

Os grandes destaques da estação são as duas garden parties que celebram o verão no espaço exterior do hotel:

- 26 de julho: Primeira Garden Party de 2025, que assinala os 10 anos do Six Senses Douro Valley. Um evento especial com a presença do chef convidado Eliano Crespi, do Six Senses de Londres.

- 30 de agosto: Celebração de fim de verão com uma nova festa sob as estrelas.

Ambas as festas estão abertas a reservas por não-hóspedes e prometem noites mágicas com boa música, gastronomia criativa e uma vista inigualável sobre o Douro.

E para quem gosta de descobrir novos espaços, vale a pena conhecer a novíssima Greenhouse, situada junto à horta da unidade, ideal para eventos e momentos em grupo com um toque sustentável.

"O Sense of Summer é um convite a abrandar, a reconectar-se e a redescobrir a natureza", comenta Oriol Juvé de Yebra, diretor-geral do hotel. "Uma oportunidade para movimentar o corpo, refletir, provar novos sabores e sentir o Douro de forma a restabelecer a energia perdida e inspirar mudança duradoura, longe das multidões típicas do verão", finaliza.