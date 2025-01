O começo de um novo ano é muitas vezes sinónimo de novos inícios. No Six Senses Douro Valley a entrada em 2025 assinala a chegada de Oriol Juvé de Yebra, de 48 anos, à direção geral do hotel numa altura em que André Buldini (o anterior diretor) sai para abraçar novos desafios dentro do grupo Six Senses.

Natural de Espanha e com uma vasta experiência em hotelaria de luxo (La Reserva Club de Sotogrande, Cadiz; Puente Romano Beach Resort, Marbella; Borgo Pignano Hotel, Tuscana), Oriol Juvé de Yebra chega ao Douro diretamente de Ibiza onde esteve nove meses como Resort Manager no Six Senses Ibiza.

Portugal é um país com o qual está familiarizado já que, de 2012 a 2016, foi diretor geral do hotel Casa da Calçada Relais & Chateaux, em Amarante, tendo previamente feito também parte das equipas de hotéis como o Sheraton Algarve at Pine Cliffs Resort e o Marriott Praia d’el Rey Golf & Beach Resort.

Six Senses Douro Valley Six Senses Douro Valley créditos: Divulgação

Em franco desenvolvimento, a região do Douro passa agora a ser o palco onde representará um hotel amplamente reconhecido pelo seu envolvimento profundo com a comunidade local. Esse é um dos grandes valores que estão na base da filosofia Six Senses em geral – a sustentabilidade, que passa pelo desenvolvimento de relações de proximidade – e do Six Senses Douro Valley em particular.

Alinhado com esse e os outros princípios basilares da marca – wellness e gastronomia –, Oriol Juvé de Yebra dará continuidade ao trabalho que vinha a ser desenvolvido pelo anterior diretor geral, André Buldini, consolidando o estatuto de hotel de luxo de referência que o Six Senses Douro Valley já tem, dentro e fora de Portugal. E, claro, implementando medidas inovadoras que permitam o crescimento desejado nas muitas valências que o hotel possui.

"Abraço este desafio com total empenho e desejo de poder contribuir para a consolidação em Portugal de uma marca que é já tão reconhecida", refere o novo diretor em comunicado. "Sempre com o objetivo de fazer mais e melhor, sei que tenho o privilégio de integrar um projeto de sucesso, com provas dadas nas várias vertentes em que se propõe ser relevante. 2025 será, sem dúvida, um ano de cimentação e crescimento", conclui Oriol Juvé de Yebra.