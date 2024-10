Uma nova estação, um novo chef, um novo menu. É assim que o restaurante Six Senses Douro Valley celebra a chegada do outono. Sem nunca abandonar os valores de base que regem a filosofia Six Senses – no que respeita à gastronomia e não só – e que colocam o foco no recurso aos produtos de proximidade, na envolvência da comunidade, no desperdício mínimo e em políticas reais de sustentabilidade, a chegada de um novo chef foi o momento indicado para (re)criar um menu que refletisse a essência do espaço.

Depois de vários anos a trabalhar em restaurantes de fine dining e hotelaria de luxo em vários países do mundo – de França e Luxemburgo até Hong Kong ou Seicheles – e uma passagem pelo restaurante do Chapitô, em Lisboa, o chef José Gomes, de 38 anos, está desde junho a redesenhar o menu do restaurante Vale Abraão que reflete já alguns dos motivos que o levaram a aceitar o desafio de se mudar para o Douro: produtos de alta qualidade numa lógica de total autenticidade na mesa. E a possibilidade de, no contacto direto com os hóspedes, lhes dar a conhecer a riqueza gastronómica da região.

Six Senses Douro Valley Chef José Gomes créditos: Divulgação

Assim, neste novo menu – que estará em vigor até novembro, altura em que entrará o de outono/inverno – é notória a aposta na produção local como o tomate do Douro, o porco bísaro ou o costeletão (de carnes de raças autóctones).

O convite Eat with Six Senses pretende ser uma celebração de alimentos que se encontram o mais perto possível do seu habitat e que crescem na estação certa do ano. É precisamente isso que José Gomes pretende realçar nos seus pratos, o que vai implicar uma mudança de menu três vezes ao ano com mudanças microsazonais (a época dos espargos brancos, trufa negra, caça, etc).

O contacto direto do chef com todos os produtores é essencial para garantir a entrega de produtos de excelência e a horta existente na propriedade do hotel o complemento perfeito para garantir a frescura de infusões, ervas frescas, pickles e outros ingredientes essenciais.

Chef José Gomes Chef José Gomes créditos: Divulgação

O atual menu declina-se entre almoço e jantar, com sugestões diferenciadas. A Salada Carborizada (19€) e o Tomate do Douro (18€) são duas das entradas recomendadas em ambas as refeições. Ao almoço, poderão ser seguidas de uma Posta Maturada no Josper (45€) ou um Arroz de Funcho (36€) e, ao jantar, pelo Bacalhau Marinado (46€) ou, para partilhar, o já popular Ribeye com 45 dias de maturação (220€ para duas pessoas). Para sobremesa um Pudim Abade de Priscos com Sorbet de Limão (16€) é um dos finais de refeição recomendados ao almoço e o Mel, Laranja e Yogurte ao jantar.

"Um dos grandes motivos que me fez aceitar o desafio de gerir a oferta gastronómica do Six Senses Douro Valley foi sem dúvida o conjunto de valores da marca – economia circular e sazonalidade. Para quê ter carne espanhola na carta quando temos os melhores produtores aqui na região? Essa riqueza e qualidade de produto fascina-me. Por fim, além de uma oportunidade de crescimento pessoal, é a possibilidade de trabalhar para quem conhece e exige o melhor", partilha José Maria Gomes.