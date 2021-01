Com a chegada de 2021, muitos esperavam um ano melhor. Contudo, ainda estamos muito longe de voltar a socializar na vida real.

Isto, juntamente com uma renovada onda de confinamento e restrições por toda a Europa, fez com que muitos indivíduos voltassem aos quizzes no Zoom, às videochamadas e à utilização de uma série de tecnologias para se manterem ligados a entes queridos e a grupos de amigos.

Tal como a investigação da Kaspersky revelou, em todo o continente europeu, muitos indivíduos sentem-se mais sós do que antes do aparecimento do vírus. No entanto, a tecnologia pode ir muito longe no que toca a ajudar a superar estes sentimentos, durante este período de constante mudança e adaptação.

De facto, em Portugal, cerca de 79% dos inquiridos admitiram que os dispositivos tecnológicos ajudaram a sentirem-se ligados a amigos ou familiares que vivem longe.

A Kaspersky concluiu também que quase metade (42,6%) dos portugueses que se sentiram mais sós durante a pandemia do que antes, referiram que isso esteve relacionado com o facto de não poderem ver pessoalmente a família, amigos e colegas.

Desde que foram implementadas medidas para impedir a propagação do coronavírus, no ano passado, as pessoas encontraram formas de não só as ajudar a passar o tempo, mas também de se manterem ligadas aos seus entes queridos.

As videochamadas regulares e os quizzes online tornaram-se dois exemplos de como a tecnologia tem facilitado este desejo de permanecer em contacto.

A tecnologia tem sido particularmente importante para as gerações mais velhas no combate à solidão, com 64% dos baby-boomers e os maiores de 65 anos, a nível europeu, que se sentiram menos sós durante a crise da COVID-19 do que antes, a afirmar que a tecnologia os tem ajudado a combater a solidão.

No entanto, a investigação da Kaspersky também concluiu que nem todos se sentem assim quanto à tecnologia, o que pode afetar o seu bem-estar mental e exacerbar o sentimento de solidão. Aliás, em Portugal, mais de um terço (36%) dos inquiridos desejam ser mais confiantes no uso da tecnologia, uma vez que consideram que isso os ajudaria a sentirem-se menos sós.

Apesar de termos entrado no novo ano, janeiro é tradicionalmente visto como um período difícil para muitos, com o período de férias a chegar ao fim e com os dias “mais curtos” de inverno ainda presentes.

Agora em 2021, este sentimento acaba por ser provavelmente intensificado, com milhões de pessoas em toda a Europa e no mundo a terem que se distanciar socialmente e a passar muito mais do seu tempo isoladas e em casa.

Com isto em mente - e à medida que mais soluções tecnológicas se tornam disponíveis - a Kaspersky criou uma lista de recomendações e ideias para ajudar os portugueses a ultrapassar os próximos meses mais “cinzentos” e solitários de confinamento.

1. Organizar uma noite de cinema e convidar a família e amigos para se juntarem a si

Muitos serviços de streaming oferecem agora funcionalidades de "festa" ou "ver em grupo", o que permite que todos vejam o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Alguns têm, inclusive, uma opção de chat online, para que possa falar sobre o que está a ver sem interromper o filme.

2. Visitar um novo museu ou um dos seus museus favoritos, fazendo uma visita virtual

Algumas das galerias de arte e museus mais famosos do mundo permitem agora aos visitantes saber mais sobre as suas exposições e artefactos online.

3. Assistir a um concerto ou festival online

Desde música clássica a DJ sets, artistas de todo o mundo estão a organizar mais oportunidades para os fãs desfrutarem de uma experiência "ao vivo" a partir do conforto das suas próprias casas.

4. Treinar em grupo

Tem havido um aumento no número de aulas de exercício físico disponíveis online, em que os participantes podem escolher participar com os seus amigos e familiares, para que se apoiem uns aos outros.

5. Aprender algo novo

Há muitos cursos disponíveis online, desde culinária até à aprendizagem de uma nova língua, dos quais pode agora desfrutar, individualmente ou em grupo.

6. Os jogos online não são apenas para gamers

Nos sites de Arcade-based games, pode juntar os amigos e familiares para resolver puzzles ou competir da mesma forma que fariam com os jogos de tabuleiro.