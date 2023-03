Através dos telescópios do IA, instalados no miradouro Amoreiras 360º Panoramic View, poderão ser observadas com detalhe as montanhas e crateras da Lua, os planetas Vénus e Marte ao início da noite, e será ainda possível identificar as constelações Touro, Gémeos e Orionte próprias deste céu primaveril. O grupo de estrelas Plêiades, também conhecido por “sete-estrelo”, será mais um dos pontos de interesse a observar ao telescópio.

Durante esta iniciativa, as imagens da Lua e das estrelas vão poder ser imortalizadas através dos telemóveis dos visitantes, ao mesmo tempo que poderão conversar com os astrónomos do instituto, os guias ideais para uma viagem de exploração às maravilhas do universo.

Para participar nesta iniciativa, os interessados devem inscrever-se no dia 1 de abril a partir das 18h30 junto à entrada do miradouro. Estão previstas quatro sessões de observação de 30 minutos cada e programadas com início às 20h30, 21h15, 22h00 e 22h45. A sua realização está sujeita a condições meteorológicas e atmosféricas favoráveis, que poderão ser conhecidas só no próprio dia até às 14h00.