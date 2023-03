Conhecida por protagonizar grandes aventuras que provam que há diversão escondida e coisas novas para aprender à nossa volta, a Porquinha Peppa viajou até ao Porto e instalou-se no aquário da cidade para descobrir tudo sobre a vida aquática, ver os espetáculos dos pinguins e das raias e aprender sobre os cuidados a ter com os oceanos.

Para desvendar os enigmas do Sea Life Porto, a Peppa precisa de ajuda. Por isso, conta com os exploradores dos sete mares que vão encontrar um percurso interativo e imersivo, carregado de atividades e muita aprendizagem. Além disso, os mais pequenos terão ainda a oportunidade de conhecer de perto e tirar uma fotografia com a nova estrela do aquário portuense, nos dias úteis às 14h00 e às 16h00 e nos feriados e fins de semana também às 10h30.

A iniciativa decorre de 1 de abril a 27 de maio e os bilhetes podem ser adquiridos no site do Sea Life Porto.