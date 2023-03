É a 3 de abril que está marcado a abertura de portas de um dos parques aquáticos mais visitados no Algarve, com cerca de 25 diversões. Mas há mais para além de escorregas. A pensar na segurança e numa experiência mais agradável, a entrada do parque foi ampliada. A nova área de diversão aquática, inaugurada no final da temporada passada, marca ainda o início de um projeto de expansão, que permitirá aumentar a área do parque em 6 hectares.

Foi construída uma torre com 17 metros de altura, com três tipos de escorregas: o Boomerang, uma viagem de boia com efeitos luminosos e um vaivém a toda a velocidade, no Race as seis pistas coloridas lançam o desafio para uma corrida cronometrada à centésima de segundo o Big Fall, a “viagem-cápsula” mais rápida do parque.

Esta nova zona contempla ainda uma área de lazer que inclui 15 cabanas, um novo conceito de áreas reservadas para grupos entre quatro e dez pessoas que vão poder usufruir de algumas regalias como frigorífico, cofre e desconto na restauração e loja.

Entre as diversões do parque destacam-se as icónicas Tropical Paradise, um mundo de fantasia para os mais pequenos, Big Wave onde se atinge a gravidade zero, a discoteca deslizante do Disco River, as Pistas Brandas, a escuridão do Black Hole, a velocidade do Banzai entre outros.

Para além dos escorregas, continuam a marcar presença os espetáculos de apresentação com araras, centro de massagens e fish-spa, tatuagens à prova de água, seis pontos de restauração e uma loja de conveniência e lembranças.

Para além dos 10% de desconto na compra online e em postos de venda oficiais, haverá a habitual campanha para residentes no Algarve em época baixa e a promoção do Dia da Criança, a 1 de junho, onde é oferecida uma entrada Júnior (<= 1 metro até aos 10 anos) na compra de um bilhete Normal ou Sénior (mais de 11 anos). Os preços começam nos 19,80 euros (com desconto).

A temporada de 2023 termina a 3 de novembro.