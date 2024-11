No litoral alentejano, o Natal de 2024 conta com uma vila dedicada à quadra festiva erigida ao abrigo do montado. O Parque Temático Black Pig, do produtor de gin alentejano, convida, de 23 de novembro a 31 de dezembro, à diversão sob o mote Vila Natal do Alentejo. Nas cercanias de Vila Nova de Santo André, este parque temático desafia os mais pequenos a tirarem uma fotografia com o Pai Natal, na casa que lhe é destinada. Não falta uma pista de gelo ecológica, com diversão garantida para os amantes de patinagem, assim como o convívio com os animais da quinta.

No período festivo também decorrem espetáculos de Natal e animações, com atuações ao vivo, que vão aquecer o espírito natalício.

As barraquinhas de Natal e o Presépio prometem um ambiente repleto de decorações e produtos típicos da época.

A Vila Natal decorre de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 22h00, e aos sábados e domingos, das 14h00 às 23h00.