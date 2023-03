Fabricada em Vila do Conde por especialistas de construção naval em madeira, a caravela Boa Esperança foi lançada à água a 28 de abril de 1990 e adquirida em 2001 pela Região de Turismo do Algarve para projetar a história algarvia no mundo. Desde então, esta réplica aproximada da caravela dos Descobrimentos já percorreu muitas milhas náuticas. Visitou portos europeus e do Mediterrâneo. Participou em grandes regatas. Foi cenário de documentários e filmes.

Mais recentemente, o novo Centro Interpretativo da Caravela Boa Esperança e dos Descobrimentos Portugueses inaugurou no Cais da Ribeira de Bensafrim, em Lagos. As visitas vão ser desenvolvidas pelo Centro de Ciência Viva de Lagos e estarão disponíveis de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00.

A experiência imersiva estimula diversos sentidos em simultâneo e transmite ao visitante a sensação de ser parte integrante da embarcação. Neste sentido, o Centro Interpretativo da Caravela Boa Esperança e dos Descobrimentos Portugueses desenvolveu a aplicação informática “Lagos: Caravela Boa Esperança”, com conteúdos de realidade aumentada que permitem experienciar a vida a bordo de uma caravela, recriando o ambiente da época dos Descobrimentos. A App, que está disponível nos sistemas Android e iOS, permite ainda conhecer a cidade de Lagos, com interações, informações e realidade aumentada dos locais relacionados com os Descobrimentos Portugueses e na companhia virtual de membros da tripulação.

Além da aplicação mobile, o centro interpretativo conta também com uma brochura e um vídeo-documentário sobre “O Algarve e os Descobrimentos Portugueses”, com enfoque no papel das caravelas e na relevância histórica dos Descobrimentos e da exploração marítima em toda a sua dimensão – económica, cultural e política – e no papel da região do Algarve, pela sua situação geográfica privilegiada. Desenvolvido pela agência New Light Pictures, o vídeo tem a duração de cerca de 13 minutos e encontra-se disponível em Português, Inglês e Espanhol no canal YouTube VisitAlgarve. Já a brochura foi editada em quatro idiomas (Português, Inglês, Espanhol e Francês).

Foi ainda editado um pequeno folheto de divulgação do Centro Interpretativo da Caravela Boa Esperança e dos Descobrimentos Portugueses e da sua App (em Português, Inglês e Espanhol), um vídeo para ações promocionais (Português, Inglês e Espanhol) com cerca de dois minutos de duração.