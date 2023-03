Deste que é o ponto mais alto da capital, os alunos poderão visualizar e identificar os monumentos da cidade que tantas vezes observaram nos livros, enquanto desfrutam de uma vista única e 360º sobre Lisboa.

As Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, o Padrão dos Descobrimentos, o Palácio Real da Ajuda, o Cristo Rei, o Palácio de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, o Castelo de São Jorge e o Aqueduto das Água Livres, são alguns dos vários pontos emblemáticos da cidade que podem ser avistados a partir do Miradouro.

A visita poderá ser efetuada entre a 10h00 e as 12h30 e das 14h30 às 18h00. Para levantar o bilhete gratuito, os estudantes deverão apresentar o cartão escolar no Balcão de Informações, no interior do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac).